يواجه النمر العربي الذي يصنف كأصغر سلالات النمور في إفريقيا وآسيا، شبح الانقراض، إذ يعد المفترس الأعلى شأنا في شبه الجزيرة العربية، لكن ماذا نعرف عنه؟.

معلومات عن النمر العربي

وبحسب BBC، يبلغ حجم النمر العربي الذكر نحو نصف حجم نظيره الإفريقي، ويتراوح وزنه بين 24 و34 كيلوجراما، بينما تزن الأنثى ما بين 18 و23.5 كيلوجراما، ويصل طول الذكر إلى ما بين 1.8 و2.3 متر، مقابل 1.6 إلى 1.82 متر للأنثى، ويساعد ذيله الطويل على حفظ توازنه أثناء تسلق الجبال والمنحدرات الصخرية.

الأشبال تولد عمياء

وتضع الأنثى صغارها بعد فترة حمل تمتد من 98 إلى 100 يوم، وتلد عادة من شبل واحد إلى ثلاثة داخل كهف أو شق صخري يوفر الحماية، وتولد الأشبال عمياء، وتفتح أعينها بعد نحو عشرة أيام، ثم تبدأ تدريجيا في استكشاف محيطها.

وخلال الأسابيع الأولى، تحرص الأم على نقل صغارها من عرين إلى آخر لتجنب اكتشافها من قبل الضواري، ولا تعتمد الصغار على نفسها إلا بعد بلوغ أربعة أسابيع تقريبا، فيما تصل إلى النضج بعد نحو عامين.

عمر النمر العربي

ويعيش النمر العربي في البرية بين 8 و10 سنوات في المتوسط، بينما قد يمتد عمره في مراكز الإكثار إلى نحو 20 عاما.

ويتميز هذا النمر بلون فرائه الفاتح، الذي يتدرج من الأصفر الشاحب إلى الذهبي الداكن، إضافة إلى عيون زرقاء تفرقه عن أقاربه في إفريقيا، كما تتوزع على جسده بقع صغيرة على هيئة ورديات متباعدة تمنحه قدرة عالية على التمويه أثناء الصيد، ويتغذى على الثدييات الصغيرة والمتوسطة مثل الأرانب والنيص وبعض أنواع الأيائل، إلى جانب القوارض والطيور.

ومع تقلص موائله الطبيعية وتراجع أعداد فرائسه، اضطر النمر العربي أحيانا إلى الاقتراب من التجمعات السكانية بحثا عن الغذاء، ما أدى إلى افتراسه الماشية والحيوانات الأليفة، وتسبب في تصاعد الصراع بين الإنسان والحياة البرية، حيث تعرض للصيد والقتل بدافع الخوف أو الانتقام.

