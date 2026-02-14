مباريات الأمس
"قلب أبيض".. زوجة محمد عواد تنشر 13 صورة جديدة

كتب : مصراوي

03:00 ص 14/02/2026
شاركت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها داخل راديو نادي الزمالك.

ونشرت حنين عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها أثناء تواجدها داخل راديو نادي الزمالك ووضعت رمز تعبيري قلب أبيض وخرزة زرقاء.

وتعمل حنين خالد مذيعة في راديو صوت الزمالك، كما سبق لها العمل في قناة "الحدث" أيضًا.

وفي سياق متصل يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بالكونفدرالية.

زوجة محمد عواد نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك محمد عواد

