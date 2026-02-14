"قلب أبيض".. زوجة محمد عواد تنشر 13 صورة جديدة

شاركت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها داخل راديو نادي الزمالك.

ونشرت حنين عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها أثناء تواجدها داخل راديو نادي الزمالك ووضعت رمز تعبيري قلب أبيض وخرزة زرقاء.

وتعمل حنين خالد مذيعة في راديو صوت الزمالك، كما سبق لها العمل في قناة "الحدث" أيضًا.

وفي سياق متصل يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بالكونفدرالية.