اليوم.. محاكمة 97 متهمًا في قضية "خلية مدينة نصر"

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 97 متهمًا في القضية رقم 5263 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2021 وحتى 14 ديسمبر 2024، انضم المتهمون جميعًا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه وُجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب، كما أُسندت للمتهمين من الثالث حتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. كما وُجه للمتهمين أرقام 13 و40 و87 اتهامات بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.