إعلان

اليوم.. محاكمة 97 متهمًا في قضية "خلية مدينة نصر"

كتب : صابر المحلاوي

09:00 ص 14/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 97 متهمًا في القضية رقم 5263 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2021 وحتى 14 ديسمبر 2024، انضم المتهمون جميعًا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه وُجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب، كما أُسندت للمتهمين من الثالث حتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. كما وُجه للمتهمين أرقام 13 و40 و87 اتهامات بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاكمة 97 متهم قضية خلية مدينة نصر الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر تهمة الإخلال بالنظام العام تهمة تمويل الإرهاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قلب أبيض".. زوجة محمد عواد تنشر 13 صورة جديدة
مصراوي ستوري

"قلب أبيض".. زوجة محمد عواد تنشر 13 صورة جديدة
كسر خط رئيسي وهبوط أرضي يتسبب في انقطاع المياه بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

كسر خط رئيسي وهبوط أرضي يتسبب في انقطاع المياه بكفر الشيخ
قبل مواجهة كايزر تشيفز.. فرص تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية
رياضة محلية

قبل مواجهة كايزر تشيفز.. فرص تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية
الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص بهجوم على زورق في البحر الكاريبي
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص بهجوم على زورق في البحر الكاريبي
الأربعاء أم الخميس؟.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل بشأن أول يوم رمضان 2026
أخبار مصر

الأربعاء أم الخميس؟.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل بشأن أول يوم رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان