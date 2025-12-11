ماذا طلب الدفاع في "قضية منشار الإسماعيلية"؟

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تقدم الدكتور أحمد محمد حمد، محامي المتهم في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المنشار" بالإسماعيلية، بمذكرة طلبات جوهرية أمام هيئة المحكمة، تضمنت المطالبة بعرض موكله على مصلحة الطب الشرعي النفسي، وتفريغ الأحراز الإلكترونية، واستدعاء عدد من الضباط والشهود، في محاولة لتفكيك ملابسات الجريمة التي هزت الرأي العام.

استراتيجية التشكيك والتحريات الأمنية

استهلت هيئة الدفاع طلباتها بضرورة فض جميع الأحراز وتوفير الأجهزة الفنية لتفريغ الفيديوهات المسجلة، مشيرة إلى أنها قد تحمل مفاتيح فهم "ظروف الواقعة".

ركز الدفاع بشكل خاص على استدعاء النقيب محمود طارق شامله، مجري التحريات المبدئية بتاريخ 15 أكتوبر 2025، والذي أثبت في تحقيقاته أن المتهم اعتدى على المجني عليه إثر خلاف نشب بعد محاولة الأخير ممارسة أفعال غير لائقة، مما تسبب في إصابة المتهم بجرح في يده.

كما شملت الطلبات استدعاء الرائد أحمد جمال، رئيس المباحث، لمناقشته في تحرياته المؤرخة بـ 8 نوفمبر 2025، والتي تطرقت لسلوك المجني عليه بين أقرانه، حيث أشارت التحريات إلى ممارسته أفعالًا جنسية سطحية مع زملائه.

ولتعزيز هذه الرواية، طلب الدفاع شهادة ثلاثة طلاب من زملاء الطرفين (يوسف غريب إسماعيل، وعيسى عصام السيد، وعمر محمد رجب)، الذين سبق وأفادوا في التحقيقات بتعرضهم لمراودات مماثلة من المجني عليه.

شهادات المدرسة: عنف متبادل

في المقابل، لم تغفل المذكرة الجانب الآخر من الصورة، حيث طلب الدفاع استدعاء طاقم مدرسة "التمساح الإعدادية المشتركة".

وشمل ذلك الأخصائية الاجتماعية، هناء علي ياسين، التي وصفت المتهم في التحقيقات بأنه "عنيف وكثير المشاكل"، ومدير المدرسة، أبو الحجاج أحمد حسن، الذي أكد حيازة المتهم لسلاح أبيض سابقًا داخل الحرم المدرسي واعتياده افتعال الأزمات.

عقدة "ديكستر" والطهي البشري

استند الدفاع في طلبه الرئيسي بإحالة المتهم للطب النفسي إلى جملة من الاعترافات والوقائع الصادمة التي تثير الشكوك حول قواه العقلية.

وأشار المحامي إلى نشأة المتهم المضطربة بغياب والدته، وتناقض اعترافاته بين استخدام "الشاكوش والسكين والمكواة"، وإقراره بتقليد المسلسل الأمريكي الشهير "Dexter" ورغبته في القتل المجرد.

وتضمنت المذكرة تفاصيل مرعبة أوردتها التحقيقات، منها قيام المتهم بتقطيع جثمان الزميل، وطهي أجزاء منه لتناولها، والاحتفاظ بأجزاء أخرى في الثلاجة، بل وتصوير نقاط الدم على نظارة المجني عليه "للذكرى".

وبرر الدفاع هذه التصرفات، بجانب اعتراف المتهم بحاجته للمال لشراء خمور "بلاك بول"، بأنها أدلة دامغة على خلل نفسي عميق يستوجب التقييم الفني قبل إصدار الحكم.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد أكدت وعي المتهم وإدراكه الكامل لأفعاله، مدعومة بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت التخطيط المسبق للجريمة التي وقعت في أكتوبر الماضي.

