إعلان

3 جثث و15 مصابًا في تصادم بصحراوي البحيرة

كتب : أحمد نصرة

05:59 م 11/12/2025

الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة – أحمد نصرة:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون في حادث تصادم اليوم الخميس، بين سيارة ميكروباص وأتوبيس على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، في محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على عند الكيلو 73 اتجاه الإسكندرية على طريق الخدمات، ووجود وفيات ومصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع تصادم بين ميكروباص وأتوبيس، وهو ما أسفر عن مصرع 3 وإصابة 15، جرى نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدير أمن البحيرة حادث تصادم مركز وادي النطرون الطريق الصحراوي مستشفى وادي النطرون التخصصي النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟