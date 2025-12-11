3 جثث و15 مصابًا في تصادم بصحراوي البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون في حادث تصادم اليوم الخميس، بين سيارة ميكروباص وأتوبيس على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، في محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على عند الكيلو 73 اتجاه الإسكندرية على طريق الخدمات، ووجود وفيات ومصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع تصادم بين ميكروباص وأتوبيس، وهو ما أسفر عن مصرع 3 وإصابة 15، جرى نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.