تلقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي، هدية مميزة من نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن، تمثلت في منحه مجسم لأهرامات الجيزة.

وجاء المجسم مصنوعا بالكامل من مكعبات "ليجو" خلال لقائهما، السبت الماضي، أثناء الاحتفال بالافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.

وكتب راسموسن عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "ليس إعلانًا مدفوعا، لكن (ليجو) دائما ما تكون هدية رائجة حول العالم، وزميلي المصري بدر عبدالعاطي كان سعيدا جدا بهرم الجيزة كمجموعة ليجو، أعتقد أنها كانت هدية مناسبة في يوم افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا".

ماذا نعرف عن لعبة ليجو؟

لعبة ليجو من أبرز نماذج سلسلة "LEGO Architecture".

اللعبة تُصنع من البلاستيك وتتكون من 1476 قطعة.

مجسم ليجو تصميم لشكل هرم الجيزة والمنطقة المحيطة به في العصور القديمة، بما في ذلك نهر النيل والقرى المجاورة.

يتضمن المجسم تمثال أبي الهول وهرمين صغيرين وهيكلين جنائزيين ومسلة وسفينتين من مكعبات ليجو تمثلان السفن القديمة.

يبلغ ارتفاع المجسم 20 سنتيمترا، وعرضه 35 سنتيمترا، وعمقه 32 سنتيمترا.

سعر المجسم 9599 جنيها مصريا، بحسب موقع أمازون.

شركة "LEGO" الممصمة للمجسم هي دنماركية تأسست عام 1932 على يد أولي كيرك كريستيانسن، ويقع مقرها الرئيسي في بلدة بيلوند بالدنمارك.

ليجو إحدى أكبر شركات الألعاب في العالم، وتنتج مجموعات موجهة للأطفال والبالغين.

تتميز منتجاتها بالتشجيع على الإبداع، وحل المشكلات، والتفكير الهندسي من خلال البناء والتركيب.

منذ 2008، بدأت ليجو إطلاق نماذج هندسية وبنائية مصغرة لمعالم عالمية شهيرة مثل برج إيفل، والبيت الأبيض، وأهرامات الجيزة.

