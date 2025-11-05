كتب- سيد متولي

جدل كبير أثير حول السوبرانو شيرين أحمد طارق، والتي شاركت في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد تداول رواد مواقع التواصل صورا لها، مدعين أنها تدعم المثلية الجنسية.

وظهرت شيرين أحمد طارق في حفل الافتتاح بفستان ذهبي فرعوني يناسب الحدث العالمي، لتقدم غناء أوبراليا خطف قلوب المصريين.

وبحسب إحدى الصور المتداولة لـ شيرين، فإن العلم الذي كانت ترفعه هو علم السلام (PACE) وليس علم الفخر (Pride Flag) الذي يرمز إلى المثلية الجنسية.

كما أن الوشم "التاتو" الذي وضعته أعلى منطقة الصدر، يظهر علم السلام وليس علم دعم المثلية.

ما الفارق بين علم السلام وعلم دعم المثلية الجنسية؟

شكل علم السلام

ويتكون علم السلام من سبعة خطوط أفقية، يكون اللون الأرجواني في الأعلى والأحمر في الأسفل، وهو رمز عالمي لحركة السلام، بحسب موقع behindthenews.

شكل علم الفخر

أما علم الفخر يتكون من ستة خطوط أفقية، اللون الأحمر في الأعلى والأرجواني في الأسفل، ويدعم المثليين.

معلومات عن شيرين أحمد طارق

من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1993 من اب مصري وأم أمريكية.

تبلغ من العمر 31 عاما ويمتلك والدها محلا للمجوهرات في ولاية ماريلاند الأمريكية.

درست علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة تاوسون الأمريكية، ودرست الغناء والتمثيل والرقص في معاهد فنية لتبدأ بعدها رحلتها في عالم الفن.

أول ممثلة مصرية تلعب بطولة "سيدتي الجميلة" على مسارح برودواي، وقدمت دور "إيليزا دوليتل" في المسرحية الغنائية "سيدتي الجميلة" My Fair Lady عام 2019.

تم اختيارها للعمل كمغنية على متن إحدى سفن الرحلات السياحية، وستمرت هذه التجربة عامين كانت تغني خلالهما لـ"سيلين ديون وماريا كاري وتينا تيرنر".

