"ممنوع فيها الولادة والوفاة".. أغرب جزيرة في العالم

في قلب المحيط المتجمد الشمالي، وعلى بُعد آلاف الكيلومترات من أقرب المدن المأهولة، تقع جزيرة سفالبارد التابعة للنرويج، والتي تُعد واحدة من أكثر الأماكن عزلة وغموضاً في العالم، ليس فقط بسبب طقسها القاسي وثلوجها التي لا تذوب، بل لأنها الجزيرة الوحيدة في العالم التي يُمنع فيها عملياً “الولادة والوفاة"

ووفقًا لما ورد عبر صحيفتي،timesofindia، و cnn، يعيش في سفالبارد نحو 2000 شخص فقط داخل المدينة الرئيسية لونجييربين، وهي مجتمع صغير محاط بالجليد والجبال البيضاء طوال العام، وتتميز المنطقة بدرجات حرارة منخفضة جداً تصل إلى ما دون الصفر معظم فصول السنة، ما يجعلها بيئة شبه متجمدة يصعب فيها حتى تحلل الجثث.

تفرض الجزيرة قاعدة غريبة من نوعها: لا يُسمح بالولادة أو الوفاة داخل حدودها، فإذا كانت امرأة على وشك الولادة، تُنقل إلى البر الرئيسي في النرويج قبل الموعد المتوقع، وكذلك الأمر بالنسبة لكبار السن أو المرضى في مراحلهم الأخيرة من الحياة، حيث يُرسلون إلى المستشفيات خارج الجزيرة.

السبب وراء هذه القاعدة يعود إلى تجمّد التربة بشكل دائم، مما يجعل عمليات الدفن والتحلل الطبيعي للجثث أمراً مستحيلاً تقريباً، إذ يمكن أن تبقى الأجساد محفوظة في الجليد لعقود دون أن تتحلل.

إلى جانب العوامل البيئية، فإن الجزيرة تفتقر إلى بنية تحتية طبية كافية، فلا توجد مستشفيات ولادة مجهزة ولا خدمات دفن منظمة، كما أن الظروف المناخية القاسية تجعل من الصعب نقل المرضى أو الجثامين خلال فترات العواصف والظلام القطبي الطويل.

وتُبرر السلطات النرويجية هذه القواعد بأنها إجراء احترازي لحماية السكان والبيئة الفريدة للجزيرة، حيث يُفضل التعامل مع الولادات والوفيات في مناطق أكثر تجهيزاً وأماناً.

