خفايا برج العقرب.. 7 عيوب لا تعرفها عنهم في عيد ميلادهم

يُعدّ برج العقرب من أكثر الأبراج غموضًا وسحرًا، فهو يجمع بين العاطفة الشديدة والعقلانية الحادة، وبين الحب والسيطرة، وبين الوفاء والانتقام، ومع دخول موسم العقرب الذي يمتد من 23 أكتوبر إلى 21 نوفمبر، نكشف لك أبرز 7 عيوب يخفيها هذا البرج الغامض خلف هدوئه وجاذبيته، وفقًا لما ور عبر صحيفة، timesofindia.

1- الغيرة المفرطة

العقرب لا يقبل المشاركة في من يحب أو ما يملك، وغيرة بسيطة قد تتحول إلى رغبة في السيطرة الكاملة على الطرف الآخر.

2- حب التملك

لا يكتفي بالحب فقط، بل يريد أن يمتلك قلب من أمامه بالكامل، مما يجعل العلاقة معه مرهقة في بعض الأحيان.

3- الانتقام عند الغضب

من الصعب أن ينسى العقرب الإساءة، وإذا شعر بالخيانة، قد يتحول إلى شخص بارد يسعى للانتقام بصمت.

4- الغموض المبالغ فيه

برغم جاذبيته وغموضه الآسر، إلا أن هذا الغموض يجعل من الصعب فهم نواياه الحقيقية، ما يربك من حوله.

5- الشك الدائم

العقرب لا يثق بسهولة، ويحتاج إلى وقت طويل ليشعر بالأمان، لكنه قد يفسد علاقاته أحيانًا بكثرة الأسئلة والشكوك.

6- حب السيطرة

يميل لفرض آرائه وتوجيه من حوله، خاصة في العلاقات العاطفية أو بيئة العمل، مما يسبب توترًا في التعامل معه.

7- تقلب المزاج

قد تراه في قمة الحماس في لحظة، ثم يتحول فجأة إلى صمت وغضب، مما يجعل التعامل معه يحتاج إلى صبر وذكاء.

برغم عيوب برج العقرب، إلا أنه من أكثر الأبراج وفاءً وذكاءً، وإذا أحب أخلص بعمق، لكنه يحتاج إلى من يفهم صمته قبل كلماته.