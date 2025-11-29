15 صورة لأغرب المراحيض في العالم.. أحدها معلق بالسحاب

في منطقة يُطلق عليها "الشفق" البحرية، التي تمتد إلى عمق نحو 600-800 متر، تعيش سمكة تعرف باسم "بارلي آي"، وهي من أغرب المخلوقات في العالم البحري.

عيون أنبوبية حساسة

السمكة رأسها عبارة عن قبة شفافة مملوءة بسائل، داخلها عيون أنبوبية حساسة جدًا للضوء، قادرة على التدوير لتلتقط ما فوقها أو أمامها بطريقة غير اعتيادية، وفقا لصحيفة "ذا جارديان".

سمكة ذات عيون خضراء

تتمتع هذه السمكة بعيون مزودة بعدسات خضراء تساعدها على التمييز بين الضوء الخافت للشفق والأجسام التي تضيء ذاتيًا في الظلام، مما يمنحها ميزة في اصطياد فرائسها وفقا لموقع "Live Science".

وتوضح دراسات معهد MBARI أن الشفافية التي تغطي رأس السمكة تحمي عينيها من لدغات قنديل البحر أو خيوط خياشيم مفترسة أخرى أثناء اقترابها للحصول على الطعام.

ولا تقتصر ظواهر الأعماق على هذه السمكة وحدها، فهناك كائنات كثيرة تولد الضوء داخل أجسامها لتنير محيطها أو تخفي نفسها.

من الأمثلة الشهيرة:

1- سمك الصياد، الذي يستخدم خيطًا مضيئًا من رأسه كطُعم لجذب الفريسة.

2- كائنات تمتلك خلايا بيولومينيسنتية تساعدها في التمويه أو التواصل في الظلام الدامس.

هذه المخلوقات تجسد العجائب التطورية في بيئة تبدو عدائية على البشر ومحيط يغلب عليه السواد، لكن على المستوى المجهري مليء بضوء وتكيفات بديعة تسمح بالحياة بأقسى الشروط.

