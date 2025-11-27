بعد مرور 16 عاما على وفاة ملك البوب مايكل جاكسون، كشفت تفاصيل جديدة من تقرير تشريح جثته جانبا صادما من معاناته الصحية التي أخفاها لسنوات قبل وفاته في يونيو 2009 عن عمر ناهز 50 عاما.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أظهر التقرير وجود ندوب وجروح طعنات منتشرة في أنحاء جسده، ما يعكس صراعه الطويل مع الألم المزمن والأرق والاعتماد على الأدوية.

وأشار التقرير إلى أن وزن جاكسون عند وفاته كان نحو 55 كيلوغرامًا، وهو وزن منخفض جدا، يتوافق مع سنوات من الحمية القاسية والعمليات التجميلية واضطرابات الأكل المحتملة.

كما عثر على آثار طعنات في الذراعين والوركين والفخذين والكتفين، يعتقد أنها نتيجة الحقن المتكرر بمسكنات قوية للتعامل مع أرقه وأوجاعه المستمرة.

ولم يعثر على أي آثار لأدوية فموية في معدته، رغم التقارير التي أشارت إلى أنه كان يكتفي بوجبة صغيرة واحدة يوميا، ما يعزز فرضية اعتماده شبه الكامل على الحقن.

ندوب عمليات تجميل متكررة

وأكد الطب الشرعي وجود ندوب خلف الأذنين وعلى جانبي الأنف، ما يدل على عدد كبير من العمليات التجميلية التي خضع لها المغني العالمي خلال مسيرته المهنية.

ووفق الخبراء، تعكس هذه النتائج مدى السرية الشديدة التي أحاط بها جاكسون وضعه الصحي، إذ كان يمنع الأطباء في كثير من الأحيان من فحص أجزاء معينة من جسده، وكان شديد التحفظ بشأن مشكلاته الطبية.

سياق جديد لتكهنات قديمة

تساهم نتائج التشريح في توضيح بعض التكهنات التي طالما أُثيرت بشأن معاناة جاكسون الصحية، بما في ذلك احتمالات معاناته من فقدان الشهية والألم المزمن واعتماده الكبير على الأدوية الموصوفة.

وأشار الخبراء إلى أن ضعف جسده الحاد، إلى جانب تناوله المكثف للأدوية، جعلاه أكثر عرضة لتأثير جرعة زائدة من مخدر البروبوفول، العقار الذي تسبب في وفاته داخل منزله في لوس أنجلوس.

