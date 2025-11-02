أبراج تتلقى أخبارًا سعيدة خلال الفترة المقبلة.. مفاجآت غير متوقعة

أبراج تتلقى أخبارًا سعيدة خلال الفترة المقبلة.. مف

كتبت- نرمين ضيف الله

مع خولنا إلى نوفمبر، يُفتَح باب الأمل أمام كثير من الأبراج التي قد تستقبل أخبارًا مفرحة تغير مزاج الشهر.

في هذه الفترة، هناك بعض الأبراج قد تتلقى مفاجآت مبهجة تُجدد الثقة وتعيد التفاؤل.

في هذه الصفحات، نستعرض أبرز الأبراج التي قد تنعم بدايات نوفمبر بها، وفق لما جاء في "YourTango".

الأبراج التي يُتوقع أن تحصل على مفاجآت سعيدة في أوائل نوفمبر