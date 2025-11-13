إعلان

" أطول شنب" رجل لم يحلق شاربه لمدة 55 عاما .. فما القصة ؟

كتب : مصراوي

05:00 م 13/11/2025
    رجل لم يحلق شاربه لمدة 55 عام
    رجل لم يحلق شاربه لمدة 55 عام5
    رجل لم يحلق شاربه لمدة 55 عام1

كتبت- آلاء نبيل :

في واقعة غريبة من نوعها قرر الهندي رام سينغ شوهان، من مدينة جايبور، عدم حلق شاربه منذ عام 1970، حيث وصل طول شاربه 4.29 أمتار.

وبحسب ما ذكرته dailymirror، حيث يقضي صاحب ال 55 عاما، ساعتين يوميا للاهتمام بشاربه، ويحرص على تدليكه بزيت جوز الهند واللوز والزيتون.

لم يكن يفكر شوهان في دخول موسوعة غينيس عندما قرر إطالة شاربه، ولكن لأنه يرمز للاحترام والفخر فب الهند القديمة، ويعتبر من أهم سمات الرجل.

وتم اختياره كأطول شارب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، حيث سجلت شاربه الأطول في العالم، بالرغم من وجود العديد من المنافسين على اللقب، ولكن لم يتمكن أحد من الوصول له.

