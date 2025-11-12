"من ابنك الشقي".. طفل يفاجئ والدته بهدية ثمينة في عيد ميلادها (فيديو)

سعرها تخطى نصف مليار جنيه.. بيع أغلى ساعة يد في أقل من 10 دقائق (صور)

غالبا ما تكون أعياد الميلاد مناسبة لإغداق الآباء الهدايا على أطفالهم، ولكن عندما تنعكس الأدوار، تتعمق المشاعر أكثر، إذ قدم طفل لفتة صغيرة لامست قلب والدته بطرق لا يستطيع المال فعلها.

ويظهر فيديو طفلا في العاشرة من عمره يفاجئ والدته بهدية عيد ميلاد مؤثرة، ما تركها فخورة ومتأثرة.

في الفيديو، يخرج الطفل علبة هدايا صغيرة من حقيبته المدرسية بينما ينظر إليه شقيقه الأصغر بفضول، تسجل والدتهما اللحظة، ملتقطة ابتسامة الطفل الخجولة وحماسته العارمة وهو يسلمها الهدية، بحسب ndtv.

وتضمنت علبة الهدية ملاحظة تحمل توقيع الطفل كتب عليها "أطيب التمنيات من ابنك الأكثر شقاوة".

كانت داخل العلبة ساعة ذهبية أنيقة، مغلفة بالحب والرعاية، وزاد تعليق الفيديو من روعة هذه اللحظة العاطفية، إذ عكس عاطفة الأم العميقة.

وكتب في تعليق المنشور: "منذ ولادتك، سرقتَ قلبي، أنت قلبي، روحي، كل شيء بالنسبة لي، رؤيتك تكبر لتصبح الرجل الرائع الذي أنت عليه تملأ قلبي فخرًا. مهما كبرت، ستبقى ابني الصغير."

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

حصد الفيديو إعجاب الكثيرين في قسم التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد مستخدمو الموقع بإبداع الصبي.

علق أحد المستخدمين قائلاً: "إنه مدروس ولديه ذوق"، وكتب مستخدم آخر: "واو، هذا ابن حنون وعاقل".

"هذا هو أفضل كنز"، أضاف مستخدم ثالث.





