طرد موظف من عمله بعد طلب إجازة مرضية.. لن تتوقع ما حدث

كتب – سيد متولي

01:30 م 12/11/2025

صورة تعبيرية

حكمت محكمة صينية لصالح موظف تم فصله من عمله في مقاطعة جيانجسو بعد أن اعتمدت شركته على بيانات تطبيق عد الخطوات لتأكيد مخالفته لإجازته المرضية.

الموظف، المعروف باسم تشن، طلب إجازة لمدة أسبوع بسبب آلام في كعب القدم إثر إصابة في العمل، مدعومة بتقرير طبي يوصي بالراحة، بحسب موقع South China Morning Post.

لكن الشركة لاحظت، عبر سجل خطوات الهاتف، أن تشن قطع أكثر من 16 ألف خطوة في يوم إجازته، ما اعتبرته مخالفة لتوصية الطبيب.

كما اعتمدت الإدارة على فيديو يظهره يسير بسرعة نحو مقر العمل في نفس اليوم، لتبرير فصله بدعوى التلاعب بحالته الصحية.

ورفض تشن القرار ورفع دعوى تحكيمية، مؤكدا أن السجلات الطبية الشاملة، بما في ذلك الأشعة والتقارير الطبية، تثبت صحة حالته.

وبعد التحقيق، قضت المحكمة بأن فصل الموظف كان غير قانوني، وألزمت الشركة بدفع تعويض قدره 118,779 يوان (حوالي 16,700 دولار).

كما أكدت أن الشركة تجاوزت حدودها في مراقبة البيانات الشخصية للموظف، بما في ذلك سجل خطواته اليومية.

وأثارت القضية جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن استخدام التطبيقات لمراقبة صحة الموظفين يعد انتهاكا للخصوصية.

وأوضح خبراء قانونيون أن عدد الخطوات المرتفع لا ينفي صحة الإجازة الطبية، إذ يمكن أن تشمل حركة بسيطة مثل التسوق أو زيارة المستشفى.

طرد موظف

