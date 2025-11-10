"بورق التواليت".. لن تتوقع ما فعله رجل في متحف تايواني

قد يكون التنظيف ممتعا ومريحا للكثيرين، لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لمتطوع في متحف كيلونج للفنون في تايوان، الذي دمر عن طريق الخطأ عملًا فنيًا قيّمًا بتنظيفه بورق التواليت.

وفقًا لما ذكرته صحيفة مترو البريطانية، القطعة الفنية، التي تحمل عنوان "النحو المقلوب-16"، تتميز بمرآة مغطاة بالغبار مثبتة على لوح خشبي بسيط، وفي وسطها بقعة، هذه القطعة، التي ترمز إلى الوعي الثقافي للطبقة المتوسطة، من إبداع تشين سونج تشيه.

وقام المتطوع، ظنًا منه أن المرآة متسخة، بمسح غبار تراكم عليها على مدار أربعين عامًا، ما ألحق ضررًا لا يمكن إصلاحه بالعمل الفني.

واعتذرت إدارة المتحف للفنان، وتناقش حاليًا إمكانية تقديم تعويض.

كان العمل الفني جزءًا من معرض "نحن أنا"، الذي يعرض أعمالًا تم إنشاؤها من مواد البناء والأشياء اليومية.

وذكر التقرير أن بعض النقاد ذهبوا إلى أن التنظيف العرضي أصبح جزءا من العمل الفني، ويجب تركه كما هو.

