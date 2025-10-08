المهنة الأغرب في العالم.. امرأة تتقاضى آلاف الدولارات لتسمية الرضع

بينما يبحث معظم الآباء عن اسم طفلهم بين اقتراحات الأصدقاء أو صفحات الإنترنت، هناك فئة من الأثرياء تلجأ إلى خدمات فريدة من نوعها: مستشارون متخصصون في اختيار أسماء المواليد، بأسعار تصل إلى 30 ألف دولار للاسم الواحد.

ففي مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، تمارس سيدة تدعى تايلور همفري، مهنة غير مألوفة، مستشارة لتسمية الأطفال، وتتقاضى لقاء هذه الخدمة ما يصل إلى 30 ألف دولار، بحسب ما ذكره موقع nypost.

شغف شخصي تحول إلى مشروع تجاري

بدأت همفري، البالغة من العمر 37 عاما، رحلتها قبل أكثر من عشر سنوات، حينما كانت تنشر محتوى عبر الإنترنت يعكس شغفها القديم بالأسماء ومعانيها وأصولها.

ومع مرور الوقت، تحول هذا الشغف إلى عمل احترافي يلبي طلبات العائلات الثرية والمشاهير الراغبين في اختيار أسماء فريدة ومدروسة لأطفالهم.

وفي عام 2020، ساعدت في تسمية أكثر من 100 طفل، وحققت آنذاك دخلا تجاوز 150 ألف دولار، حينما كانت تكلفة الخدمة لا تتجاوز 1500 دولار.

واليوم، تقدم خدماتها ضمن باقات قد تصل في أعلاها إلى 30 ألف دولار، بحسب تقرير نشرته صحيفة San Francisco Chronicle.

خدمات تبدأ من 200 دولار وتصل إلى 30 ألفا

لا تقتصر خدمات همفري على تقديم قائمة بأسماء مقترحة، بل تشمل تحليلات معمقة وعملا استشاريا متخصصا، يتضمن استبيانات مفصلة لفهم خلفية العائلة، وذوق الوالدين، وتفضيلاتهم اللغوية والثقافية.

وتبدأ الخدمات الأساسية برسالة إلكترونية تتضمن اقتراحات أسماء مرفقة بمعانيها وأصولها وتاريخ استخدامها، مقابل 200 دولار.

أما في الباقات الأعلى، والتي تصل إلى 10 أو 30 ألف دولار، فتتضمن خدمات متقدمة مثل:

-دراسة شجرة العائلة بالتعاون مع متخصص في الأنساب

-تحليل "الهوية الاسمية" للطفل

-جلسات عصف ذهني مع فريق متخصص

-تصور للعلامة الشخصية للاسم مستقبلا

ورغم الطلب المتزايد على خدماتها، لم تسلم همفري من الانتقادات والسخرية، خاصة بعد نشر تقرير عنها في مجلة "نيويوركر" عام 2021، ما جعلها محط جدل واسع.

لكنها ترى أن مهنتها تؤدي دورا مهما في حياة من يقدر الاسم كعنصر جوهري في تشكيل الهوية.

