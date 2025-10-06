تيك توكر يخاطر بحياته ويجلس تحت القطار لزيادة المشاهدات (فيديو)

أثار مقطع فيديو ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقدم تيك توكرزعلى تصرف متهور كاد يودي بحياته، وذلك في محاولة منه لجذب المشاهدات وتحقيق الانتشار السريع.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يستلقي أسفل أحد القطارات أثناء مروره فوقه، في مشهد خطير حبس أنفاس المتابعين، حيث ظل ثابتًا في مكانه بينما القطار يعبر فوقه بسرعة كبيرة، وسط تعليقات غاضبة من رواد السوشيال ميديا.

وتداول المستخدمون المقطع بشكل واسع، معتبرين ما فعله الشاب “جنونًا من أجل الشهرة”، مطالبين بضرورة محاسبته على تعريض حياته للخطر وتشجيع الآخرين على تقليده.

