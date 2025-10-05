كشفت خبيرة التوقعات اللبنانية، والمعروفة بلقب "سيدة التوقعات" ليلى عبد اللطيف عن مجموعة من أبرز تنبؤاتها لعام 2026، خلال لقائها مع الإعلامي نيشان في برنامج "أنا مين" الذي يُعرض على قناة "الجديد".

شيرين عبد الوهاب.. تعافي وعودة قوية

قالت "ليلى" إنها متفائلة بمستقبل الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتوقعت أن تتخطى أزمتها الصحية والنفسية، وتعود إلى جمهورها بشكل أقوى من قبل.

أما عن علاقتها بالفنان حسام حبيب، أشارت إلى أنه من الصعب أن يستمر ارتباطهما، مشيرة إلى أنها لا تتوقع أن يكملا حياتهما معا، حتى لو عادا لبعض لفترة قصيرة.

وأضافت أنهما قد يحتفظان بعلاقة صداقة، لكن ليس كزوجين.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أوضحت "سيدة التوقعات" أنها كانت قد توقعت من قبل انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، دون أن يخبرها أحد، بل كان ذلك "بإحساس داخلي" حسب وصفها.

وتوقعت أن يشهد العام الجديد تعاونا فنيا كبيرا بينهما، إما في فيلم أو مسلسل يحقق نجاحا لافتا.

كما أشارت إلى أن عودتهما كزوجين في المستقبل تظل احتمالا واردا.

ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

أما عن النجمة ياسمين صبري، توقعت ليلى أن تعود قريبا إلى الساحة الفنية، وتشارك في أعمال جديدة، بالإضافة إلى احتمال كبير بعودتها للزواج من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.