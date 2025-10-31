صادمة وغريبة.. 20 صورة لأسوأ المباني حول العالم

واقعة مؤثرة.. كلب ينقذ صاحبته بعد غيبوبة استمرت 21 يوما بهذه الطريقة

تنتشر حول العالم مبانى تلفت الأنظار ليس بجمالها، بل بسبب تصاميمها الغريبة أو المثيرة للجدل.

فيما يلي، إليكم أسوأ وأبشع المباني حول العالم، وفقا لموقعي "kursiv"، و"sacyr".

محطة قطار نيوبورت، ويلز

صنفت ضمن "أبشع المباني في العالم"، بسبب شكلها الغريب الذي يشبه "قوقعة حلزون" من أفلام الخيال العلمي.

فندق ريوجيونج، كوريا الشمالية

يطلق عليه "فندق الهلاك"، ناطحة سحاب هرمية بارتفاع 105 طوابق، لم يُفتتح أبداً بعد توقف البناء لأكثر من 16 عامًا.

مبنى مكاتب تايكون، فيرجينيا، الولايات المتحدة

يسمى محليًا "مبنى المرحاض"، ويعتبر من أبشع المباني في الولاية.

برج زيزكوف التلفزيوني، براغ، التشيك

يصل ارتفاع برج زيزكوف التلفزيوني إلى 216 مترا، ويثير الجدل لأنه بُني فوق مقبرة قديمة.

مبنى ميرادور، مدريد، إسبانيا

مجمع سكني يضم 156 شقة، وله مساحة كبيرة فارغة في الوسط، لم تُبنى الحدائق المخططة بسبب نقص الميزانية، وهذا جعل تصميمه سيئا.

قاعة مدينة بوسطن، الولايات المتحدة

مبنى يشبه القلعة الخرسانية ويعطي انطباعا أقرب للسجن منه لمبنى إداري ديمقراطي.

المسرح الوطني الملكي، لندن، المملكة المتحدة

مبنى خرساني ضخم على نهر التايمز، صممه دينيس لاسدون، ووصفه الأمير تشارلز بأنه يشبه محطة طاقة نووية.

مجمع إيفري سور سين، باريس، فرنسا

مجمع سكني من تصميم جان رينو، أشبه بعالم خيالي ديستوبي، الشقق ذات زوايا غريبة مما يحد من استخدامها.

الفندق الكبير، تونس العاصمة، تونس

صُمم على شكل سفينة سياحية عام 1973، ولم يحقق النجاح المطلوب، وأصبح عرضة للسخرية رغم بعض ملامح تصميمه الغريبة.

مبنى الفيل، بانكوك، تايلاند

ناطحة سحاب على شكل فيل مكونة من 32 طابقا، يضم شققا ومكاتب، ويثير الجدل بين السكان المحليين حول مدى ملاءمته للمدينة.