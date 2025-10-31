منها أكل رماد الموتى.. أغرب 10 تقاليد حول العالم

بعد اختيارها ضمن أجمل 50 وجه في الشرق الأوسط.. من هي زينب فياض؟

في كل دولة من دول العالم، نجد شعوبًا تعبّر عن الفرح أو الحزن أو الانتماء بطرق قد تبدو لنا غريبة أو حتى غير مفهومة، لكنها بالنسبة لأصحابها عادات راسخة تمثل جزءًا من الهوية والثقافة.

في السطور التالية نستعرض أغرب 10 تقاليد حول العالم، وفق ما جاء في موقع World Atlas.

رمي القرفة على العزاب الدنمارك

في الدنمارك، إن كنت قد بلغت 25 عامًا ولم تتزوج بعد، فاستعد لتُرش بالقرفة، الأصدقاء يجتمعون ويرشون الشخص العازب من رأسه حتى أخمص قدميه بالقرفة، وأحيانًا يُصعّدون الأمر إلى الفلفل الحار عند سن الثلاثين.

الدفن في جذوع الأشجار إندونيسيا

في جزيرة سولاويزي، لا يُدفن الأطفال الرضع الذين لم تنبت لهم أسنان في الأرض، بل داخل جذوع الأشجار الحية، في معتقد غريب أن الشجرة ستحمل روح الطفل معها نحو السماء.

قطع الأصابع حدادًا قبيلة داني في إندونيسيا

عند وفاة أحد أفراد العائلة، تقوم النساء (في السابق أكثر من الآن) بقطع جزء من إصبعهن كعلامة على الحزن والتقدير رغم أن هذه العادة بدأت تتلاشى، إلا أنها لا تزال موجودة في بعض القرى النائية.

معركة الطماطم إسبانيا

كل عام، في بلدة بونيول، يحتشد الآلاف لرمي بعضهم بالطماطم الناضجة في معركة ضخمة تعرف بـ"لا توماتينا".

لا هدف من ورائها سوى الفوضى والمرح... والكثير من الطماطم

كسر الصحون في الأعراس اليونان

في حفلات الزفاف اليونانية، يُكسر عدد كبير من الصحون كنوع من الاحتفال والبركة، وهي عادة يقول البعض إنها تطرد الأرواح الشريرة وتمنح العروسين حياة سعيدة.

مصارعة الجمال

هذا التقليد شائعٌ في منطقة بحر إيجة التركية، ولكنه يُمارس أيضًا في دول آسيوية أخرى يصور جملين يتقاتلان أمام أعين الناس.

يُعتبر هذا الحدث رياضةً في تركيا تقريبًا؛ إذ ترتدي الإبل زيًا احتفاليًا، ومن لا يركض هو الفائز يُقام هذا الحدث خلال موسم التزاوج، حيث تميل الإبل الذكور بطبيعتها إلى القتال فيما بينها.

مهرجان بوفيه القرد

يُفترض أن هذا المهرجان يجلب الحظ السعيد، ويُقام سنويًا في تايلاند، وتحديدًا في مدينة لوبوري.

في الأحد الأخير من شهر نوفمبر، تُعرض كميات هائلة من الطعام في جميع أنحاء المدينة، وتُترك للقرود لتتغذى عليها وهو ليس مجرد طعام عادي؛ إذ يُحضر الطهاة بوفيهات لإسعاد القرود.

أكل رماد الميت

في قبيلة يانومامي من فنزويلا والبرازيل يحدث هذا، يُحرم عليهم تقليديًا الاحتفاظ بأي أجزاء من جسد المتوفى، فيحرقونها ويقسمونها بين أفراد عائلاتهم الذين يتناولونها بعد ذلك.

تُعرف هذه الممارسة باسم أكل لحوم البشر الداخلي، وسببها هو الحفاظ على حياة أحبائهم فهم لا يعتقدون أن الموت عملية طبيعية.

المشي على الفحم في الصين

ولادة طفل حديث الولادة يُعتبر بالغ الأهمية في الصين بشكل خاص تحيط بوصول المولود الجديد قواعد وتقاليد عديدة.

يُتوقع من الناس عدم الثرثرة حول الأم لما قد يؤثر سلبًا على الطفل، ويُحفظون سكاكين تحت سرير الطفل لحمايته من الوحوش.

لكن أغرب التقاليد هو حمل الزوج زوجته الحامل على جمر ساخن قبل دخولهما المنزل وبطبيعة الحال، عليه أن يفعل ذلك حافي القدمين ويُفترض أن هذه طريقة لضمان ولادة طبيعية للزوجة.

بلوغ سن الرشد في البرازيل

في قبيلة ساتيري ماوي وهي قبيلة أصلية في البرازيل، عندما يبلغ فتيان هذه القبيلة سنًا معينة، يخضعون لطقوس بلوغ مروعة.

يتضمن هذا التقليد المروع ملء القفازات بنمل الرصاص وارتدائها، يُجبر الصبية الصغار على ارتداء القفازات لمدة عشر دقائق، لكنهم يفعلون ذلك عشرين مرة، ويُتوقع منهم طوال الوقت أداء رقصة طقسية، أي ما يعادل 200دقيقة من لدغة نمل في يديك.

