كيف تحمي طاقتك من الناس السامة؟.. دارسة تجيب

نحن في زمنٍ تتشابك فيه العلاقات وتزداد الضغوط اليومية، لم تعد الطاقة النفسية رفاهية، بل أصبحت ضرورة للبقاء متوازنًا وسط فوضى الحياة.



ومع ذلك، يواجه الكثيرون خطرًا خفيًا يتسلّل عبر الكلمات والمشاعر إنه تأثير الأشخاص السامة الذين يفرغون طاقتك دون أن تشعر.



بحسب دراسة نُشرت في المجلة العلمية Mathematics عام 2021 بعنوان "Human Networks and Toxic Relationships"، فإن العلاقات الاجتماعية السامة تؤدي إلى تآكل الموارد النفسية للفرد، وتؤثر سلبًا على قدرته على اتخاذ القرارات والتفاعل بمرونة مع البيئة المحيطة.



كيف تحمي طاقتك من الأشخاص السامة؟



في عالم سريع الإيقاع، وبين ضغوط العمل والعلاقات الشخصية، تصبح طاقتنا النفسية من أهمّ مواردنا.



لكن الخطر لا يكمُن دائماً في الأحداث الكبرى، إنما في الأشخاص الذين يستنزفون طاقتنا تدريجيًا.



هؤلاء هم ما يُشار إليهم بـ "الأشخاص السامة".



من هم الأشخاص السامة؟



هم أولئك الذين يتحوّل التفاعل معهم إلى عبء يفيضون بشكواهم، ويقللون من إنجازاتك، أو يزرعون فيك شعورًا دائمًا بأنك لا تكفي.

وفقا للدراسة المذكورة، العلاقات التي يغلب عليها التبعية أو عدم التوازن تُعد من خصائص العلاقة السامة.



لماذا يؤثرون فينا؟



بحسب نظرية حفظ الموارد (Conservation of Resources) التي اعتمدتها الدراسة، التفاعل مع أشخاص يستنزفون الطاقة يؤدي إلى “أعباء” مضافة من حيث المشاعر والانتباه، ما يقلّل من قدرتنا على الإبداع والتركيز.



بمعنى آخر كل لقاء معهم قد يسحب جزءًا من الرصيد العاطفي لديك.



كيف تحمي طاقتك؟



حدد بوضوح ما هو مقبول وما هو غير مقبول

لا بدّ من أن تقول لا أو ليس الآن بطريقة واضحة لمن يتجاوز حدودك العاطفية.



بعد كل لقاء قيّم شعورك

إذا خرجت منه وأنت متعب أو مكسور، ربما يجب إعادة النظر في استمرار العلاقة.



قلل الجدال العقيم

استمرار التواصل مع سلوكيات سامة يعزّز التبعية ويصعب الانفكاك، ويؤثر عليك بالسلب.



ابحث عن شبكة دعم إيجابية

الدراسة تؤكد أن وجود طرف ثالث داعم (أصدقاء، عائلة، منظّمات) يقلّل من جاذبية العلاقات السامة.

احرص أن تكون محاطًا بمن يعززك، لا من يستنزفك.

امنح نفسك وقت مثل "صيانة" نفسيةكالسيارات تحتاج تزويدًا وصيانة، نحن كذلك.

مارس الرياضة، التأمل، القراءة الصامتة أو مجرد التنفس العميق يمكن أن يعيد شحن طاقتك.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة ترفع ضغط الدم.. احذر تناولها يوميا

طعام تناوله يوميا يحمي من هشاشة العظام ويمنع الكسور

5 مشروبات تخفض مستويات السكر في الدم.. تناولها

أصيبت به كيم كارداشيان.. ما أسباب وأعراض تمدد الأوعية في الدماغ

5 أطعمة يومية تضر صحتك وتدمرك دون أن تدري