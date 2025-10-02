غير متوقعة.. أغرب الأطعمة التي يتناولها المشاهير حول العالم

رغم أسلوب حياتهم الفاخر وظهورهم المتكرر في أرقى المطاعم حول العالم، يفاجئ بعض المشاهير جمهورهم بخيارات طعام غريبة وغير متوقعة.

فيما يلي، أغرب الأطعمة التي يفضلها المشاهير حول العالم، وفقا لموقعي "popcrush"، و"gosocial".

سيلينا جوميز، الفشار مع المخلل

تحب الممثلة التركية سيلينا المخللات، وتصرح بأنها تشرب عصيرها وتضيفه إلى الفشار مع الملح.

ماريا كاري، النظام الغذائي البنفسجي

تتبع المغنية الأمريكية ماريا كاري نظاما غذائيا ثلاث مرات أسبوعيا، تعتمد فيه فقط على الأطعمة البنفسجية مثل العنب والباذنجان.

شايلين وودلي، أكل الطين

كشفت الممثلة الأمريكية شايلين وودلي أنها تأكل الطين "لأسباب صحية"، ظنا منها أنه يوازن الطاقة في الجسم ويطرد السموم.

جيسيكا ألبا، الماء المالح بعد التمرين

تشرب الممثلة الأمريكية جيسيكا ألبا الماء مع رشة ملح بعد التمارين لتعويض ضغط الدم وانخفاض السكر، مشيرة إلى أن هذه العادة أصبحت جزءا من روتينها الصحي اليومي.

جينيفر لورنس، ساندويتش البيتزا بالفلفل الحار

ساندويتش البيتزا بالفلفل الحار، تضع شرائح البيتزا مع الفلفل الحار والنودلز بين قطعتين من البيتزا وتأكلها كساندويتش.

تيفاني هاديش، مخلل محشو بالحلوى

تمزج الممثلة الكوميدية تيفاني هاديش بين النكهات الحلوة والمالحة بطريقة غريبة؛ إذ تقوم بقضم المخلل وحشوه بحلوى، في محاولة منها لتحقيق توازن بين الملوحة والحلاوة.

جين سيمونز، حبوب الإفطار مع الثلج

عادة الأكل الغريبة التي يتميز بها جين سيمونز، المغني الشهير، تتعلق بطريقة تناوله حبوب الإفطار، بدلًا من تناولها مع الحليب بالطريقة المعتادة، يضيف مكعبات ثلج إلى وعاء الحبوب مع الحليب، بهدف الحفاظ على البرودة القصوى للوجبة.

