أجبر طيار تابع لشركة "رايان إير" على تنفيذ هبوط اضطراري في مطار تولوز الفرنسي، بعد أن تسبب راكب بريطاني في حالة من الفوضى داخل الطائرة أثناء تحليقها، إثر محاولته فتح باب الطوارئ في الجو، ما يعرضه لعقوبة سجن قد تصل إلى خمس سنوات.

تفاصيل الواقعة

الطائرة كانت في طريقها من مطار لندن لوتون إلى مدينة أليكانتي جنوب إسبانيا، حين بدأت مجموعة من الركاب، وصفتهم السلطات الفرنسية بأنهم "تحت تأثير الكحول"، في إثارة الشغب داخل المقصورة.

وتشير التحقيقات إلى أن أحد الركاب – وهو أب بريطاني وصف بأنه "زعيم المجموعة" – حاول فتح باب الطوارئ أثناء الطيران، ما تسبب في حالة من الذعر الشديد بين الركاب، خاصة الأطفال والعائلات، ودفع الطاقم للتدخل الفوري.

تحرك الطاقم وهبوط اضطراري

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تعامل طاقم الطائرة باحترافية عالية، حيث سارع إلى تهدئة الركاب والسيطرة على المتهم حتى الهبوط.

وعقب وصول الطائرة إلى مطار تولوز-بلانياك، اقتحمت وحدة من درك النقل الجوي الفرنسي الطائرة، وسيطرت على الموقف.

وبحسب مصدر أمني، كان مستوى الكحول في دم المتهم مرتفعا للغاية، وتم نقله إلى زنزانة تابعة لشرطة الحدود حتى يستعيد وعيه.

بيان الشركة وتعليق السلطات

وفي أول تعليق لها، أكدت شركة رايان إير في بيان رسمي أنها تتبع سياسة "عدم التسامح مطلقا" مع السلوكيات غير المنضبطة، مشيدة بتصرف الطاقم الذي حافظ على سلامة الركاب في موقف بالغ الخطورة.

من جانبها، أوضحت السلطات الفرنسية أن الرحلة استأنفت مسارها بعد إخراج مثيري الشغب، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد لأمن الطيران.

حوادث متزايدة ومطالب بالتشديد

تشير البيانات الرسمية في فرنسا إلى تزايد واضح في حوادث الشغب الجوية المرتبطة بالكحول، حيث تم تسجيل 40 حادثة لكل 1000 رحلة في عام 2024، مقارنة بـ 30 حادثة فقط في 2021.

هذا الارتفاع أثار مطالبات من خبراء الطيران بضرورة فرض قيود صارمة على استهلاك الكحول في المطارات وقبل الصعود إلى الطائرات، إضافة إلى إنشاء قوائم سوداء للركاب الذين يكررون المخالفات أو يهددون أمن الطيران.

العقوبات المتوقعة

بموجب القانون الفرنسي، فإن محاولة تعريض سلامة الطائرة للخطر قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية قد تتجاوز 60 ألف جنيه إسترليني، وأما في المملكة المتحدة، فتصل عقوبة السكر داخل الطائرة إلى عامين من السجن وغرامة تصل إلى 4000 جنيه إسترليني.