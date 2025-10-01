يختصر السفر من ساعتين إلى دقيقة.. تفاصيل أعلى جسر في العالم

افتتحت الصين خلال الأيام الماضية، جسر "هواجينج" العملاق فوق وادي جويتشو بارتفاع يصل إلى 625 مترا، محطمة الرقم القياسي الذي كان يحمله جسر "دوج" (565 مترا) في المقاطعة نفسها، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

ومن المقرر أن يفتح الجسر أمام حركة المركبات خلال الأيام المقبلة، ليضاف إلى قائمة المشاريع العملاقة التي تعزز مكانة الصين كقوة رائدة في مجال البنية التحتية، بحسب شبكة "سي إن إن".

ويؤكد مسؤولون أن الجسر سيسهم في تقليص زمن السفر بين ضفتي الوادي من ساعتين إلى دقيقة واحدة فقط، ما يعزز الربط بين المناطق الجبلية الوعرة ويدعم الحركة التجارية والسياحية.

ويعد هذا المشروع واحداً من أبرز شواهد التقدم التكنولوجي والهندسي الذي تعرف به الصين عالميا.