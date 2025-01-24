"الفيلر دمر شفايفي".. ابنة أصالة تحكي مأساتها وتتعرض للهجوم من الأطباء

كتبت- أسماء مرسي:

أثارت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، الجدل مؤخرا بعد تصريحاتها حول تجربتها مع حقن الفيلر وتأثيره على شفتيها، الأمر الذي دفع العديد من الأشخاص والأطباء للهجوم عليها.

وفي إحدى اللقاءات، كشفت شام عن تفاصيل ما حدث، مشيرة إلى أن شفتيها تعرضت للتلف بسبب الإفراط في استخدام الفيلر وحقنه وتذويبه بشكل متكرر منذ سن مبكرة.

وقالت: "بدأت حقن شفايفي منذ أن كنت في الثانية والعشرين من عمري، وكان هذا الإجراء التجميلي الوحيد الذي قمت به إلى جانب عملية أنفي، ولكن مع مرور الوقت، ومع تكرار عمليات الحقن والتذويب، أصبح لدي تورم وتضررت أنسجة شفتي بشكل كبير".

وأضافت أنها قررت اللجوء إلى علاجات أكثر أمانا مثل الليزر لعلاج مشكلة شفتيها، وهو ما أثار انتقا

بعض الأطباء الذين انتقدوها لتصريحها بأن الفيلر دمر شفتيها.

في هذا الصدد، إليكم مخاطر "فيلر الشفاه"، وفقا لما أوضح موقع "clevelandclinic".

مخاطر الاستخدام الخاطيء لحقن الشفاه:

نزيف وألم في مكان الحقن.

تغير لون الشفاه أو زيادة رقتها وحساسيتها.

الإصابة بالعدوى البكتيرية أو الفيروسية في مكان الحقن.

عدم تناسق في حجم وشكل الشفتين.

موت وتلف أنسجة الشفاه.

انتقال الحشو من مكان الحقن إلى مناطق أخرى في الوجه، مثل الأنف.

مدة التعافي

يستغرق الألم الناتج عن الحقن عادةً من 12 إلى 24 ساعة للزوال، بينما يستمر التورم لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة، وقد يصل إلى أسبوع في بعض الحالات.

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