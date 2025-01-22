قطع رأس جاره.. لماذا لم يتدخل الأهالي لإيقاف الجاني في جريمة الأقصر؟

كتب- أحمد الضبع:

لم يكن أحد يتخيل أن تتحول مشاهد الأفلام الأجنبية العنيفة إلى أحداث واقعية في الشارع، ليصبح جمهورها مجموعة من الأهالي المتفرجين دون أن يتدخل أحدهم، لكن هذا ما حدث في جريمة الأقصر التي هزّت الرأي العام، عندما أقدم شاب على ذبح جاره أمام أعين المارة.

لماذا لم يتدخل المتفرجون؟

وتعليقًا على جريمة الأقصر، أوضحت الدكتورة إيمان عبد الله، استشاري الصحة النفسية، أن ظاهرة السلبية بين المتفرجين وعدم تدخلهم لمنع الجرائم تعود إلى عدة أسباب، أبرزها الخوف من أن يقدم الجاني على تصرفات عنيفة تُعرّض حياتهم للخطر.

وأضافت "عبد الله" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن بعض الأشخاص يظهرون سلبية في المواقف التي تحتاج إلى شجاعة وموقف حاسم، مشيرة إلى أنّ حادثة الإسماعيلية، المشابهة لجريمة الأقصر، شهدت تدخل بعض الأفراد لمحاولة إنقاذ الضحية وملاحقة الجاني.

ظاهرة "التنميل العاطفي"

وأوضحت أن تلك الجريمة تعكس أن المجتمع ليس كله سلبيًا، لكن بعض العوامل قد تدفع إلى سلوك جماعي سلبي تجاه الجرائم العنيفة، مثل ظاهرة "التنميل العاطفي"، التي تُصيب الأشخاص نتيجة الاعتياد على مشاهدة العنف سواء في الأفلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واختتمت حديثها بأن الخوف والصدمة يُساهمان في تبلد مشاعر المتفرجين، ما يجعلهم عاجزين عن اتخاذ ردود أفعال حاسمة، وعادةً لا يدركون الموقف إلا بعد مرور بعض الوقت.

تفاصيل جريمة الأقصر

وكانت منطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر شهدت جريمة مروّعة أثارت صدمة الأهالي، حيث أقدم شخص يعاني من اضطرابات نفسية يُدعى "سفيان ر." (38 عامًا) على ذبح جاره "حجاج ك. ا." (59 عامًا)، وهو موظف بمديرية التضامن الاجتماعي، أثناء مروره بالشارع، ولم يكتفِ الجاني بذلك، بل فصل رأس الضحية عن جسده وحمله في الشارع وسط ذهول السكان.

كيف بدأت جريمة الأقصر؟

وتلقى اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد ببلاغ من شرطة النجدة حول ارتكاب جريمة قتل بشعة وسط الشارع. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث بقيادة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر، وبدأت التحقيقات المكثفة.

ضبط المتهم

ونجحت قوات الأمن في القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وكشفت التحريات الأولية أن الجاني يعمل كهربائيًا ويقيم في نفس المنطقة التي يسكن فيها المجني عليه، والذي كان يعاني من مشكلات صحية منها جلطة في القلب ويستخدم عكازًا للتنقل.

تحقيقات النيابة في مقتل موظف على يد جاره

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة التي باشرت التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع عرضه على قسم الطب النفسي بمستشفى جامعة جنوب الوادي بقنا لتقييم حالته النفسية، كما تم تكليفه بإجراء تحاليل مخدرات شاملة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، للتأكد من تعاطيه المخدرات من عدمه.

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