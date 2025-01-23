قنبلة موقوته لجسمك.. هذه أسوأ 4 أطعمة ترفع الكوليسترول للسماء

كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول مادة دهنية ضرورية للجسم، لكن ارتفاع مستوياته في الدم عن المعدل الطبيعي يؤدي إلى انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفي هذا الصدد، إليك أسوأ 4 أطعمة بمثابة قنبلة موقوتة لجسمك تسبب ارتفاعا في مستويات الكوليسترول، وفقا لموقع "thehealth".

الزبدة والجبن

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تتسبب في زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

اللحوم المصنعة

تتسبب اللحوم المصنعة الغنية بالدهون المشبعة والصوديوم، في حدوث تقلبات مفاجئة في مستويات الكوليسترول، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

السكريات

الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، مثل الحلويات والمعجنات، تزيد من الوزن وتؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الكربوهيدرات المكررة

مثل الخبز الأبيض والمكرونة تسبب ارتفاعا سريعا في نسبة السكر في الدم، ما يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول.

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