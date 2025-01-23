العدو الأول للكوليسترول والسكر.. احذر تناول هذا الطعام

كتبت- أسماء مرسي:

الأطعمة السكرية من الأكلات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، بالرغم من مذاقها اللذيذ، إلا أن الإفراط في استهلاكها يسبب العديد من المشكلات الصحية ، خاصة لمرضى الكوليسترول والسكر.

وفقا لموقع "healthline"، إليك تأثير الأطعمة السكرية على مستويات السكر والكوليسترول:

الأطعمة السكرية ومستويات السكر

الإفراط في تناول الأطعمة السكرية عاملا رئيسيا في زيادة خطر الإصابة بمرض السكري، نظرا لإن ارتفاع نسبة السكر في الدم على المدى الطويل يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم.

كما أن السكر الزائد يحول دون قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز بشكل فعال، ا يؤدي إلى تراكمه في الدم، بالإضافة إلى ذلك، يُسهم استهلاكه في زيادة الوزن، وهو عامل خطر معروف للإصابة بهذا المرض المزمن.

الأطعمة السكرية ومستويات الكوليسترول

الإفراط في تناول السكريات يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان رئيسيان لارتفاع الكوليسترول، كما يعمل الكبد بجهد أكبر لتحويل السكريات الزائدة إلى دهون، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج الكوليسترول الضار الذي يترسب على جدران الشرايين.

أضرار أخرى للأطعمة السكرية:

أمراض القلب.

الاكتئاب.

حب الشباب.

شيخوخة الجلد والخلايا.

ضعف الطاقة.

الإصابة بالكبد الدهني.

أمراض الكلى.

تسوس الأسنان.

النقرس.

ضعف الذاكرة.

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