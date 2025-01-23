موجود في كل بيت.. نوع من الطعام يحارب السرطان ويدعم صحة القلب

كتبت- آلاء نبيل:

القلقاس من الأطعمة الشائعة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، بفضل قيمته الغذائية العالية وفوائده المذهلة للجسم، ويتساءل البعض عن تأثيره على مكافحة السرطان وتعزيز صحة القلب.

وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن القلقاس يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، وهو معدن أساسي لتنظيم ضغط الدم والحفاظ على انتظام ضربات القلب، كما يساعد في موازنة آثار الصوديوم، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن القلقاس غني بالألياف الغذائية التي تلعب دورًا هامًا في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات المفاجئة.

وأشار إلى أن القلقاس يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما يساهم في تقليل الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنها تمنع نشاط الخلايا السرطانية التي تنتج عن الجذور الحرة.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن القلقاس مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي وفيتامين هـ، التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب.

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