20 صورة لـ أخطر 6 ألعاب في العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟

نجا من الموت.. سائق يهرب من الشرطة بأعجوبة وهذا ما فعله "فيديو"

كتبت- أسماء مرسي:

لا يجرؤ الكثيرون على ركوب ألعاب الملاهي، قد تكون مخيفة بالنسبة للبعض، ولكن هناك فئة أخرى من الأشخاص تبحث عن الإثارة والتحدي، وتجد متعة لا توصف في ركوب أخطر الألعاب وأكثرها جنونا.

وفقا لموقع "hindustantimes"، إليكم أكثر ألعاب الملاهي رعبا في العالم، والتي ستجعلك تشعر وكأنك تطير في السماء.

Zero Gravity، تكساس، الولايات المتحدة

هذه اللعبة تأخذك في رحلة سقوط حر من ارتفاع 130 قدما أي ما يعادل (40 م)، لتصل إلى شبكة في الأسفل دون أي حزام أمان، تخيل الإحساس بالتحليق في الهواء وكأنك طائر.

فورمولا روسا.. أبوظبي

تعتبر فورمولا روسا في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، الأسرع في العالم بلا منازع، فهي تصل إلى سرعة مذهلة تبلغ 240 كيلومترا في الساعة، أي ما يعادل 150 ميلا في الساعة.

تاكابيشا.. اليابان

تتميز الأفعوانية اليابانية "تاكابيشا" بزاوية سقوط فريدة تجعلها تجربة لا تُنسى، لذا إذا كنت تبحث عن جرعة كبيرة من الرعب والإثارة، فإن هذه اللعبة هي وجهتك المثالية.

كينجدا كا، نيو جيرسي

تعتبر كينجدا كا في نيو جيرسي، الولايات المتحدة، الأطول والأعلى لعبة في العالم، تخيل أنك تصعد إلى ارتفاع 400 قدم، أي ما يعادل (121 م)، ثم تنطلق بسرعة جنونية في هبوط حر.

Mission Space، فلوريدا

إذا كنت تحلم بالسفر إلى الفضاء، فإن لعبة "Mission Space" في فلوريدا ستمنحك تجربة قريبة من الواقع، ستشعر بانعدام الوزن، وتتعرض لقوة جاذبية تصل إلى ضعف قوة الجاذبية الأرضية.

لعبة Arkham Asylum، أستراليا

بارتفاعها الشاهق الذي يصل إلى 109 قدما أي ما يعادل (34 م)، وسرعتها الخارقة التي تبلغ 88 كيلومترا في الساعة، تعد هذه اللعبة تجربة لا تُنسى لكل محبي المغامرات.

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