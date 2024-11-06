هبوط اضطراري لطائرة بسبب وزة.. لن تتوقع ماذا حدث

كتب- أحمد الضبع:

اضطرت طائرة ركاب من طراز بوينج 737 ماكس، تابعة لشركة الخطوط الجوية الكندية، للعودة والهبوط في المطار الذي انطلقت منه بعد حوالي 30 دقيقة من إقلاعها، وذلك إثر اصطدامها بإوزة.

بحسب ما نقله موقع "Toronto Star" الكندي، كانت الطائرة التابعة لشركة فلاير إيرلاينز الكندية، تُسيّر رحلة داخلية من تورنتو، أونتاريو إلى وينيبيغ، وواجهت حادثًا غير متوقع بعد تحليقها على ارتفاع 5000 قدم، حيث اصطدمت بإوزة من سرب من الإوز البري، ما أدى إلى تحطيم الزجاج الأمامي لقمرة القيادة وتسبب في إعاقة الرؤية للطيار وإصابته بجروح طفيفة.

وقع الاصطدام على ارتفاع 4000 قدم بعد الإقلاع من تورنتو، ما دفع الطيار إلى إنهاء الرحلة على ارتفاع 5000 قدم والعودة للهبوط الآمن في مطار تورنتو على المدرج 33R بعد نصف ساعة فقط من الإقلاع.

وأكد مكتب سلامة النقل الكندي أن الاصطدام بإوزة واحدة على الأقل أدى إلى تحطم الزجاج الأمامي، متسببًا في إصابات طفيفة للطيار بفعل الشظايا المتناثرة من الزجاج.

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