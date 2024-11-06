هند عبدالحليم آخر ضحاياها.. مخاطر غير متوقعة لحقن إنقاص الوزن



كتب- أحمد الضبع:

سلطت الفنانة هند عبدالحليم مؤخرًا، الضوء على مخاطر غير متوقعة لحقن إنقاص الوزن بعدما أعلنت عن تعرضها لمشكلة صحية خطيرة بسبب استخدام حقن التخسيس، التي اتضح أنها أدت إلى إصابتها بشلل في المعدة، وهو ما دفعها لتحذير متابعيها من المخاطر المحتملة لهذه الحقن، خاصة عند استخدامها دون استشارة طبية وإجراء الفحوصات اللازمة.

وظهرت "هند" في فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، تتحدث عن تجربتها، مشيرة إلى أنها عانت من آلام شديدة في المعدة، واضطرت للتوقف عن الرد على الاتصالات بسبب حالتها الصحية. وقالت: "أشكر كل من اتصل بي واطمأن على حالتي الصحية، آأسفة إني لم أستطع الرد وقتها، فقد أصبت بشلل في المعدة بسبب حقن تخسيس أخذتها لمدة شهر وأسبوع، وأنصح أي شخص بإجراء فحوصات طبية قبل تلقي جرعات من هذه الحقن".

المخاطر الصحية المرتبطة بحقن التخسيس

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة بطب عين شمس سابقًا، إن حقن التخسيس، والتي تعتمد غالبًا على مواد كيميائية تساعد على تقليل الشهية أو تعزيز حرق الدهون، لكنها تؤدي إلى مضاعفات تتراوح بين اضطرابات الجهاز الهضمي إلى آثار خطيرة مثل شلل المعدة، وهو ما حدث مع هند عبدالحليم.

شلل المعدة

وأوضح "عقبة" أن شلل المعدة هو حالة تصيب الجهاز الهضمي، إذ تفقد المعدة قدرتها على تفريغ الطعام بشكل طبيعي، ويحدث ذلك نتيجة تلف أو خلل في الأعصاب المسؤولة عن حركة المعدة، فيما تشمل أعراض هذه الحالة الغثيان والتقيؤ وآلام المعدة، ما يؤثر على الحياة اليومية بشكل كبير، مشيرًا إلى أنّ بعض أدوية التخسيس تؤثر على الجهاز العصبي.

التحذيرات الطبية وأهمية الاستشارة

وحذّر من تناول حقن التخسيس بدون استشارة طبية دقيقة، إذ تحتوي هذه الحقن على مكونات قوية قد لا تناسب الجميع، ناصحًا بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل البدء في استخدامها لضمان عدم التعرض لأي تفاعلات سلبية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي أو الأعصاب.

نصائح بديلة لفقدان الوزن بشكل آمن



وأوصى بالتدرج في فقدان الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، مشيرًا إلى أنّ هذه الطرق الأكثر أمانًا لصحة الجسم، وتساعد على تجنب المضاعفات المحتملة، التي قد تنجم عن استخدام الحقن والأدوية الكيميائية.

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