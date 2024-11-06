خبيرة أبراج تكشف مفاجأة بشأن ياسمين عبد العزيز- هذا ما قالته

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت خبيرة الأبراج إيمان خير خلال استضافتها في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، عن القادم في حياة الفنانة ياسمين عبد العزيز الفترة المقبلة.

وأشارت "إيمان" إلى أن النجمة تستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة، متوقعة أن يحقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا ويحظى بإعجاب الجمهور.

وأضافت: "ياسمين ستقدم شخصية مؤثرة للغاية وسنرتبط بها بشكل قوي".

وتابعت أن الجمهور يتطلع لرؤية ياسمين عبد العزيز على الشاشة مرة أخرى، خاصة بعد غيابها عن الدراما المصرية لفترة.

عودة قوية بعد الزواج

وكشفت خبيرة الأبراج أن الفترة المقبلة ستشهد عودة قوية لـ ياسمين عبد العزيز، حيث تستعد لتصوير أول مسلسل درامي لها بعد الزواج.

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