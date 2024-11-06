هل تناول البيض النيئ يؤدي للإصابة بإنتفاخ القولون؟..مفاجأة

أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية يقول، إن تناول البيض النيء قد يبدو جذابًا للبعض، لكنه يحمل مخاطر صحية جدية.

البروتينات غير المهضومة

وأضاف من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، يحتوي البيض النيّ على بروتينات غير مهضومة تمامًا عند تناولها نيئة، مما قد يسبب اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص، مثل الانتفاخ والغازات والإسهال.

السالمونيلا

تعتبر السالمونيلا من أخطر المخاطر المرتبطة بتناول البيض النيئ، حيث يمكن أن تسبب التسمم الغذائي الذي يصاحبه أعراض شديدة مثل الإسهال والقيء والحمى.

الحساسية

بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية تجاه البيض، مما يسبب رد فعل تحسسي عند تناوله، حتى لو كان مطبوخًا.

الحالة الصحية

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بانتفاخ القولون عند تناول البيض النيئ.

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