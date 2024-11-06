طريقة مدهشة لجلب طاقة المال والرزق للمنزل.. لن تتخيل تأثيرها

كتبت- آلاء نبيل:

يعتقد العديد من الأشخاص أنّ هناك نصائح تتعلق بعلم الطاقة يمكن من خلال اتباعها زيادة الرزق وجلب المال للمنزل.

وفي هذا الصدد، كشفت خبير الأبراج وعلم الطاقة إيمان خير، خلال لقائها في برنامج قعدة ستات التي تقدمه الإعلامية مروة صبري على قناة "ألفا اليوم"، أنه في حالة عدم وجود مال بالمنزل في أغلب الأوقات، فإن ذلك يشير إلى وجود مشكلة في عمار المنزل.

وذكرت خبير الطاقة، أن الحل يكمن في جلب وعاء زجاج ووضع بعض ثمرات التمر، ومن ثم ندور في المنزل عكس اتجاه عقارب الساعة، مع قراءة "سورة الزلزلة" 3 مرات، ومن ثم يتم وضع الوعاء على السفرة.

وأوضحت "خير"، أنّ الخطوة التالية تتمثل في تناول صاحبة المنزل من التمر الموجود على السفرة يوميًا لمدة 7 أيام، ويفضل أن تتراوح الأعداد من 3 إلى 5 إلى 7، أي يكون عددًا فرديًا، ويساعد ذلك في جلب المال وتوسيع الرزق بعد فترة قليلة.

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