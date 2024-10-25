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أثارت الجدل في حفل تامر حسنى.. 20 صورة ومعلومات عن ملكة جمال مصر للمراهقين جنة عبدالمنعم

04:43 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي

نشرت ملكة جمال مصر للمراهقين عام 2018 جنة عبدالمنعم مجموعة صور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من حفل خطبتها على الفنان شريف بديع.

وارتدت جنة فستان قصير بقصة الأوف شولدر باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

أما خطيبها الفنان شريف بديع ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

وكان قد فاجأها الفنان شريف بديع بطلب يدها أمام الجميع خلال حفل المطرب تامرحسني في الإسكندرية.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز معلومات ملكة جمال مصر للمراهقين عام 2018 جنة عبدالمنعم، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-ممثلة مصرية من مواليد 5 نوفمبر 1995.

-شاركت وهي في سن السابعة عشر في مسابقة ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة، ومسابقة ملكة جمال مصر للمراهقات، ومسابقة ملكة جمال الأكثر شعبية.

-حصلت على لقبين وهما ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة وملكة الجمال الأكثر شعبية.

-فازت جنة في مسابقة ملكة جمال مصر للمراهقات عام 2018.

-شاركت في العديد من الإعلانات.

-شاركت في 4 مسلسلات وهما: مسلسل بيت القبايل والحلم وقلع الحجر و تيتة زوزو.

- عرض عليها الفنان شريف بديع الزواج في حفلة المطرب تامر حسني في الإسكندرية.

-يتابعها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 254 ألف متابع.

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معلومات عن ملكة جمال مصر للمراهقين راهقين جنة عبدالمنعم طيبها الفنان شريف بديع
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