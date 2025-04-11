احذر قلة النوم.. 9 مخاطر تهدد صحة عقلك وجسمك

كتبت: رودينا ضوه

النوم من أهم العمليات الحيوية التي يحتاجها الإنسان للحفاظ على توازن صحته الجسدية والعقلية، ومع ذلك، يتجاهل الكثيرون أهمية الحصول على وقت كافي من النوم دون إدراك لحجم الضرر الذي قد تسببه هذه العادة.

ووفقًا لموقع clevelandclinic إليك مخاطر قلة النوم على الجسم:

لماذا يؤثر قلة النوم على جسمك

هناك العديد من الأسباب التي تدفعك إلى النوم

الحفاظ على الطاقة وتخزينها

استرح، وأعد تنظيم وفهرسة عقلك

النوم عملية حيوية لكل عضو في الجسم، بما في ذلك الدماغ، نحتاج إلى النوم لنستعيد العناصر الغذائية، ونتخلص من السموم، ونستعيد نشاطنا لليوم التالي.

حتى فقدان ساعة ونصف فقط قد يؤثر على شعورك، ويسبب مشاكل قصيرة مثل (عدم اليقظة، مشاكل الذاكرة، التقلبات المزاجية والانفعالات، عدم القدرة أو عدم الرغبة في المشاركة في الأنشطة اليومية العادية).

كيف تؤثر قلة النوم على جسم الأنسان؟

قلة النوم تؤثر على أجزاء عديدة من جسمك ودماغك.

التعب ونقص الطاقة

تؤدي قلة النوم إلى التعب وانخفاض الطاقة والنعاس المفرط، مما قد يؤثر على قدرتك على القيام بالأشياء.

ضعف التوازن والتنسيق

إذا كنت تتعثر في أداء مهامك اليومية مع أقل من سبع ساعات من النوم، فمن المرجح أن تبدأ في التعثر حرفيًا.

تغيرات المزاج ومشاكل الصحة العقلية

قد تشعر بالانزعاج والانفعال وسرعة الغضب في اليوم التالي، ويمكن أن يتحول الأرق المزمن بسرعة إلى مشاكل صحية نفسية،على سبيل المثال، تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمرتين، كما تظهر أن حوالي 80% من المصابين بالاكتئاب يعانون من الأرق.

النسيان والمخاوف العصبية

قلة النوم تؤثر على قدرتك على التذكر والتفاعل، مما قد يشتت انتباهك عن أكثر المهام روتينية

يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى حدوث اضطرابات عصبية مثل:

عدم وضوح الرؤية.

فقدان الذاكرة.

بطء رد الفعل.

يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى:

الهالات السوداء تحت العين.

الجفون المتدلية.

بشرة شاحبة.

عيون حمراء.

عيون منتفخة أو متورمة.

ضعف الجهاز المناعي

قد تصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وأبطأ في التعافي من الفيروسات مثل الزكام أو الإنفلونزا، لأن جسمك ينتج السيتوكينات أثناء النوم، وهي بروتينات ترسل إشارات إلى خلايا أخرى للحفاظ على عمل جهازك المناعي، ولكن عند قلة النوم، يبدأ جسمك في إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء، مما يسبب خللاً يضعف جهازك المناعي مع مرور الوقت.

زيادة مستويات الكورتيزول

الكورتيزول هو "هرمون التوتر" في جسمك، يتم إنتاجه وإطلاقه في مجرى الدم عن طريق الغدد الكظرية، قلة النوم قد ترفع مستويات الكورتيزول، مما قد يساهم في زيادة الوزن وأمراض القلب والقلق وعلامات الشيخوخة.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

عدم الحصول على فترة من النوم يؤثر على قلبك أيضًا.

قد تؤدي قلة النوم إلى ارتفاع ضغط الدم

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين شخصوا بقلة النوم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

مشاكل الغدة الدرقية والهرمونات الأخرى

يحتاج جسمك إلى فترة من الراحة ليتمكن من إنتاج الهرمونات بشكل سليم عبر الجهاز الصماء، قد يؤدي قلة النوم إلى اختلال وظائف الغدة الدرقية وإفراز هرمون النمو، خاصةً لدى الأطفال والشباب.

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