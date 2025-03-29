مشروبات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.. تجبنها

كتب- أحمد الضبع:

في ظل تزايد المشكلات الصحية الناجمة عن العادات الغذائية غير الصحية، يسلط الخبراء الضوء على بعض المشروبات الشائعة كعوامل محتملة تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

وحذّر الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، من أن بعض المشروبات الشائعة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات الدموية.​

قال صلاح في تصريحات لـ"مصراوي" إن المشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، تحتوي على كميات عالية من السكر، ما يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم، وهما عاملان يساهمان في رفع خطر الإصابة بأمراض القلب.​

وأضاف أن مشروبات الطاقة، التي تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والسكريات، قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب، مما يزيد من احتمالية حدوث الجلطات والمشكلات القلبية.​

وأشار إلى أن الإفراط في تناول المشروبات الكحولية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة باعتلال عضلة القلب، وهو ما قد يفضي إلى فشل القلب في المدى البعيد.​

وأوضح صلاح أن المشروبات المحلاة صناعيًا، التي يُعتقد أنها بدائل صحية، قد تحمل مخاطر مشابهة للمشروبات السكرية، حيث أظهرت بعض الدراسات ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأكد أن الاعتدال في استهلاك المشروبات المحتوية على الكافيين، مثل القهوة، ضروري، حيث أن الإفراط فيها قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على القلب، مثل زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.​

وشدد على أهمية اختيار المشروبات الصحية، مثل الماء، الشاي الأخضر، والعصائر الطبيعية غير المحلاة، للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض المرتبطة به.

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