إعلان

بالصور- جمال مبارك وشخصيات عامة في عزاء الراحل هاني شاكر

كتب : مروان الطيب

08:23 م 07/05/2026 تعديل في 08:26 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي
  • عرض 10 صورة
    النجمة ليلى علوي
  • عرض 10 صورة
    المستشار خالد محجوب
  • عرض 10 صورة
    الكاتبة فاطمة نعوت
  • عرض 10 صورة
    لميس الحديدي
  • عرض 10 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 10 صورة
    مي فاروق ومحمد العمروسي
  • عرض 10 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 10 صورة
    ليلى علوي تصل عزاء الراحل هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- أحمد مسعد- هاني رجب:

حضر جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك عزاء الفنان الراحل هاني شاكر، المقام مساء اليوم الخميس بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر.

وظهر جمال مبارك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والإعلام، إلى جانب شخصيات عامة وعدد من المسؤولين في الدولة في وداع أخير لأمير الغناء العربي هاني شاكر.

وكان من أبرز الحضور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الإعلاية لميسالحديدي، الكاتبة فاطمةنعوت، المستشار خالدمحجوب، وزير البترول الأسبق سامح فهمي، الفنانة مي فاروق، الفنان محمد العمروسي، النجمة ليلى علوي، الفنان أحمد خالد صالح، في وداع أخير لأمير الغناء العربي هاني شاكر.

رحيل الفنان هاني شاكر

رحل الفنان هاني شاكر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض وذلك بإحدى المستشفيات في باريس، وسط حزن جموع الشارع المصري والعربي على فراق "أمير الغناء العربي".

جنازة وعزاء هاني شاكر

أقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

اقرأ أيضا:

"حرموك من مشهد مهيب في وداعك".. خالد يوسف يعلق على جنازة هاني شاكر

بمشاركة Jonas Brothers وNe-Yo.. شاكيرا تحيي حفلًا عالميًا في الإمارات

عزاء هاني شاكر نجوم الفن والإعلام أمير الغناء العربي مصر جمال مبارك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خست جدًا".. أول صورة لـ شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية
زووم

"خست جدًا".. أول صورة لـ شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية
6 علامات صامتة تستدعي فحص الدماغ.. قد تكشف خطر السكتة الدماغية مبكرا
نصائح طبية

6 علامات صامتة تستدعي فحص الدماغ.. قد تكشف خطر السكتة الدماغية مبكرا
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل جولة حسم اللقب
رياضة محلية

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل جولة حسم اللقب
​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات
شئون عربية و دولية

​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات
في غياب نجله وبعيداً عن الأضواء.. المنيا تودع والد محمد شحاتة لاعب الزمالك
أخبار المحافظات

في غياب نجله وبعيداً عن الأضواء.. المنيا تودع والد محمد شحاتة لاعب الزمالك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات موسعة لكشف المصدر