تصوير- أحمد مسعد- هاني رجب:

حضر جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك عزاء الفنان الراحل هاني شاكر، المقام مساء اليوم الخميس بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر.

وظهر جمال مبارك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والإعلام، إلى جانب شخصيات عامة وعدد من المسؤولين في الدولة في وداع أخير لأمير الغناء العربي هاني شاكر.

وكان من أبرز الحضور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الإعلاية لميسالحديدي، الكاتبة فاطمةنعوت، المستشار خالدمحجوب، وزير البترول الأسبق سامح فهمي، الفنانة مي فاروق، الفنان محمد العمروسي، النجمة ليلى علوي، الفنان أحمد خالد صالح، في وداع أخير لأمير الغناء العربي هاني شاكر.

رحيل الفنان هاني شاكر

رحل الفنان هاني شاكر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض وذلك بإحدى المستشفيات في باريس، وسط حزن جموع الشارع المصري والعربي على فراق "أمير الغناء العربي".

جنازة وعزاء هاني شاكر

أقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

اقرأ أيضا:

"حرموك من مشهد مهيب في وداعك".. خالد يوسف يعلق على جنازة هاني شاكر





بمشاركة Jonas Brothers وNe-Yo.. شاكيرا تحيي حفلًا عالميًا في الإمارات



