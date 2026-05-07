خلال ساعات.. مصادر: إحالة دنيا فؤاد للكشف الطبي للتأكد من إصابتها بالسرطان

كتب : أميرة يوسف

01:44 ص 07/05/2026

دنيا فؤاد تسلم نفسها

كشفت مصادر مطلعة على سير التحقيقات في واقعة دنيا فؤاد، المتهمة بجمع تبرعات بادعاء الإصابة بمرض السرطان، أنه من المتوقع صدور قرار خلال الساعات المقبلة بإحالتها إلى جهة طبية مختصة لإجراء الكشف الطبي عليها.

التحقق من الحالة المرضية

أوضحت المصادر، أن الهدف من القرار المرتقب هو التأكد من صحة ادعاءات المتهمة بشأن إصابتها بمرض السرطان، سواء في الوقت الحالي أو خلال فترة سابقة، في إطار استكمال الأدلة الفنية المرتبطة بالقضية.

خطوة حاسمة في مسار التحقيقات

أكدت المصادر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها جهات التحقيق للفصل في مدى صحة الوقائع، خاصة في ظل عدم تقديم المتهمة مستندات طبية رسمية تثبت إصابتها بالمرض حتى الآن.

تعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام دنيا فؤاد بجمع مبالغ مالية من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم احتياجها للعلاج من مرض السرطان، ما دفع عددًا من المتبرعين إلى التقدم ببلاغات رسمية بعد إثارة الشكوك حول حقيقة حالتها الصحية.

استمرار التحقيقات

ومن المنتظر أن تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها عقب صدور نتيجة الكشف الطبي، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه الأدلة والتقارير الرسمية.

دنيا فؤاد الكشف الطبي السرطان النيابة العامة التحقيقات التبرعات النصب الإسماعيلية

"قبلة وقلوب".. زوجة أشرف داري تحتفل بعيد ميلاده برسالة
دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي
باعوا "مياه حنفية" على أنها زمزم.. تفاصيل ضبط مخزن "بئر سلم" بالدقهلية
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
بعد شرائها بساعات.. تفاصيل سرقة ميكروباص من ميدان رمسيس
