إعلان

لماذا ينجذب البعض للأشخاص المؤذين؟.. اعرف السر

كتب : أحمد الضبع

06:00 م 17/02/2026

الانجذاب للأشخاص المؤذين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سواء في الواقع أو الأعمال السينمائية التي تجسد المشكلات المجتمعية، ينجذب بعض الأشخاص بطريقة غير واعية نحو شركاء أو أصدقاء يتمتعون بسلوكيات مؤذية، رغم الأضرار النفسية المحتملة.

وتعليقا على هذه الظاهرة، قال الدكتور محمد نادر، أخصائي علم النفس الإكلينيكي والعلاج السلوكي المعرفي، إن هذا الانجذاب غالبا يرتبط بأنماط تربوية وتجارب طفولة.

وبيّن "نادر" في تصريحات لمصراوي، أن الشخص الذي يتبع الآخرين في تلك الحالة عادة ما يكون معتادا على التوتر أو الصراعات العاطفية، ما يجعله يتوقع السلوك المؤذي في العلاقات ويشعر بالراحة الغريبة في هذه البيئة، رغم الضرر النفسي الواضح.

وأضاف أن هناك أيضا عنصر من الحاجة للتحكم أو التحدي، إذ يرى البعض القدرة على تغيير الطرف المؤذي أو إصلاحه كنوع من الإثارة أو الانتصار الشخصي، وهو ما يعزز استمرار العلاقة رغم الألم النفسي.

وأشار إلى أن الانجذاب للأشخاص المؤذين يمكن أن يكون مرتبطا بانخفاض الثقة بالنفس لأن الشعور بعدم الاستحقاق يدفع لتقبل سلوكيات مؤذية، وكذلك التعرض للعنف النفسي أو الإهمال في الطفولة.

اقرأ أيضا:

الغيرة الرقمية.. مشكلة نفسية سببها السوشيال ميديا

يعاني منه الملايين.. علاج متكامل للتخلص من الوسواس القهري نهائيا

التعامل مع المؤذين الأشخاص المؤذين الانجذاب للمؤذين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بث مباشر| مرصد حلوان يعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

بث مباشر| مرصد حلوان يعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2026
انحراف عجلة القيادة يقلب ميكروباص السويس والحصيلة 14 مصابا
حوادث وقضايا

انحراف عجلة القيادة يقلب ميكروباص السويس والحصيلة 14 مصابا
الإفتاء تعلن خطتها لشهر رمضان.. نشر الوعي الديني وتقديم الخدمات الإفتائية
أخبار وتقارير

الإفتاء تعلن خطتها لشهر رمضان.. نشر الوعي الديني وتقديم الخدمات الإفتائية
اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
أخبار وتقارير

اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
بث مباشر| مفتي الجمهورية يعلن نتيجة رؤية هلال رمضان 2026
أخبار وتقارير

بث مباشر| مفتي الجمهورية يعلن نتيجة رؤية هلال رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
رسميًا.. 7 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026
بث مباشر مرصد حلوان يعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2026
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
بث مباشر| مفتي الجمهورية يعلن نتيجة رؤية هلال رمضان 2026