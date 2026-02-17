سواء في الواقع أو الأعمال السينمائية التي تجسد المشكلات المجتمعية، ينجذب بعض الأشخاص بطريقة غير واعية نحو شركاء أو أصدقاء يتمتعون بسلوكيات مؤذية، رغم الأضرار النفسية المحتملة.

وتعليقا على هذه الظاهرة، قال الدكتور محمد نادر، أخصائي علم النفس الإكلينيكي والعلاج السلوكي المعرفي، إن هذا الانجذاب غالبا يرتبط بأنماط تربوية وتجارب طفولة.

وبيّن "نادر" في تصريحات لمصراوي، أن الشخص الذي يتبع الآخرين في تلك الحالة عادة ما يكون معتادا على التوتر أو الصراعات العاطفية، ما يجعله يتوقع السلوك المؤذي في العلاقات ويشعر بالراحة الغريبة في هذه البيئة، رغم الضرر النفسي الواضح.

وأضاف أن هناك أيضا عنصر من الحاجة للتحكم أو التحدي، إذ يرى البعض القدرة على تغيير الطرف المؤذي أو إصلاحه كنوع من الإثارة أو الانتصار الشخصي، وهو ما يعزز استمرار العلاقة رغم الألم النفسي.

وأشار إلى أن الانجذاب للأشخاص المؤذين يمكن أن يكون مرتبطا بانخفاض الثقة بالنفس لأن الشعور بعدم الاستحقاق يدفع لتقبل سلوكيات مؤذية، وكذلك التعرض للعنف النفسي أو الإهمال في الطفولة.

