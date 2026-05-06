ترامب يؤكد إحراز تقدّم في المحادثات مع إيران وينفي وجود موعد نهائي للاتفاق

كتب : مصطفى الشاعر

10:58 م 06/05/2026

دونالد ترامب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إجراء الولايات المتحدة محادثات "جيدة جدا" مع إيران خلال الـ24 ساعة الماضية، بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب القائمة، وسط حالة من الترقب الدولي.

مفاوضات مستمرة ورغبة في إبرام صفقة

أوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي، اليوم الأربعاء، أن الأمور تسير بشكل جيد، وأن واشنطن في وضع قوي لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني يُبدي رغبة واضحة في التوصل إلى اتفاق لتجاوز الأزمة الراهنة.

رسائل تحذيرية وإطار زمني مفتوح

لوّح الرئيس الأمريكي، باتخاذ خطوات "إضافية وأكثر حسما" في حال عدم الحصول على المطالب الأمريكية المطلوبة، مؤكدا في الوقت ذاته أن احتمالية إبرام الصفقة لا تزال قائمة وبقوة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

وعند سؤاله عن وجود سقف زمني محدد لتلقي الرد الإيراني على المقترح الأخير، أشار ترامب إلى "عدم وجود موعد نهائي مُلزم"، قائلا: إن الأمر سيحدث في وقته دون التقيد بجداول زمنية ضيقة، مما يُوحي باتباع استراتيجية التفاوض المفتوح.

الملف النووي ورهان الضمانات الأمريكية

جدد دونالد ترامب، تأكيده على أن المطلب الرئيسي لإدارته يتمثل في "منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل قطعي"، زاعما أن طهران وافقت بالفعل على هذا الشرط ضمن أمور أخرى بالرغم من عدم صدور أي مؤشرات رسمية من الجانب الإيراني تؤكد طبيعة التنازلات أو التوافقات التي تم التوصل إليها حتى الآن، مما يُبقي تفاصيل الاتفاق المرتقب رهن التطورات الميدانية والدبلوماسية المقبلة.

وتترقب الأوسط السياسية في واشنطن وطهران ردودا حاسمة خلال الساعات القادمة حول مقترح أمريكي جديد يتكون من 14 بندا، يهدف إلى إنهاء صفحة الحرب ووضع إطار عمل شامل للملف النووي.

دونالد ترامب حرب إيران مفاوضات أمريكا وإيران اتفاق وقف إطلاق النار

