طالب الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، بإعادة هيكلة إدارة أموال المعاشات، لتصبح ذات طابع استثماري احترافي، مع تفعيل دور صندوق مصر السيادي في هذا الملف، مشددا على أن القضية لا تتعلق بمجرد تعديل تشريعي، بل تتطلب تحولًا مؤسسيًا كاملًا في طريقة الإدارة.

وقال النائب، خلال جلسة مناقشة تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، التي عقدها مجلس النواب اليوم الإثنين، إن الشارع يترقب نتائج ملموسة من مناقشات هذا الملف، وصولًا إلى قرارات “تثلج الصدور” وتستجيب لتطلعات المواطنين.

إدارة أموال التأمينات بأسلوب استثماري محترف

وشدد عبد السلام على أن إدارة أموال المعاشات في مصر ما زالت بعيدة عن النماذج العالمية المتقدمة، في ظل وجود تجارب دولية ناجحة في استثمار أموال صناديق التقاعد، خاصة بدول الخليج، حيث تعتمد على تنويع الاستثمارات وتعظيم العوائد بدلًا من توجيهها لأدوات تقليدية محدودة العائد.



وأوضح أن حجم أصول أموال المعاشات يقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن جزءًا من هذه الأموال تم استخدامه من قبل الحكومة قبل عام 2011، وهي الآن مطالبة بردها، مؤكدًا رفضه أن يتم ذلك من خلال أي استقطاعات من دخول المواطنين، بل عبر آليات استثمارية تضمن استدامة الموارد.

وأشار إلى أن النماذج العالمية، مثل الصندوق السيادي النرويجي، تُدار باحترافية عالية وتستثمر في آلاف الشركات حول العالم، بما يعظم العائد ويحافظ على حقوق أصحاب المعاشات، منتقدًا في الوقت ذاته الاعتماد على توجيه أموال المعاشات إلى أذون الخزانة فقط.

كما شدد النائب على أن استمرار الوضع الحالي يعني الاكتفاء بـ”حلول ترقيعية”، وهو ما لا يتناسب مع أهمية هذا الملف وحجمه وتأثيره على ملايين المواطنين.