5 فوائد لتناول المكسرات على صحة الجسم

كتب : نرمين ضيف الله

12:00 م 29/05/2026

تُعد المكسرات من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، حيث تحتوي على الدهون الصحية والبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن.

وتشير تقارير طبية إلى أن تناولها باعتدال يساهم في تحسين صحة القلب والدماغ ودعم المناعة، وفقًا لمواقع مثل Healthline وMedical News Today.

تحسين صحة القلب

تحتوي المكسرات على دهون غير مشبعة تساعد في تقليل الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تعزيز صحة الدماغ

غنية بالأوميجا 3 وفيتامين E، ما يساعد على تحسين الذاكرة ودعم وظائف الدماغ.

دعم التحكم في الوزن

الألياف والبروتين في المكسرات تمنح شعورًا بالشبع، ما يساعد على تقليل الإفراط في تناول الطعام.

تقوية المناعة

تحتوي على مضادات أكسدة ومعادن مهمة مثل الزنك والسيلينيوم التي تدعم جهاز المناعة.

تحسين صحة الجلد

الفيتامينات والدهون الصحية تساعد على ترطيب البشرة وتحسين نضارتها.

