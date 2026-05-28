المؤهلات المطلوبة للتقدم لمسابقة معلمي قرآن كريم بالأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:05 م 28/05/2026

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تلقي أوراق التقدم لمسابقة 4517 مدرس قرآن كريم، لصالح الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يستمر التقديم إلكترونيًا باستخدام بطاقة الرقم القومي حتى العاشر من يونيو 2026، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

يشترط التقدم للمسابقة ما يلي:

- أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة والسمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن (٤٠) عاماً في تاريخ نشر الإعلام.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد) فأعلى.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت في بطاقة الرقم القومي.

الفئات التي يحق لها التقدم
ليسانس الآداب والتربية ( الدراسات الإسلامية - الدراسات الإسلامية والعربية ).

- ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية ( جميع التخصصات عدا شعبة اللغة العربية).

- ليسانس الدراسات الإسلامية ( جميع التخصصات)

- ليسانس الدعوة الإسلامية ( جميع التخصصات).

- ليسانس الشريعة الإسلامية "جميع التخصصات".

- ليسانس أصول الدين ( جميع التخصصات)

- ليسانس الشريعة والقانون (جميع التخصصات).

- (ليسانس اللغة العربية ) - شعبة إسلامية.

- ليسانس اللغات والترجمة ( الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية).

- ليسانس القراءات وعلوم القرآن - جميع التخصصات.

