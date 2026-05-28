الشاي هو المشروب الأكثر شعبية في العالم بشكل عام وفي مصر بشكل خاص، فلا يوجد شخص لا يحب شربه في أوقات مختلفة من اليوم، ولكن البعض اعتاد على تناوله عقب تناول الطعام مباشرة.

وأثبتت الدراسات أن هذه العادة قد تضر بصحة الشخص، ولها العديد من الآثار الجانبية غير المحمودة وفيما يلي نوضحها بحسب موقع thesouthindiatimes.

وقد يؤثر شرب الشاي مباشرة بعد تناول الطعام على الجسم بطرق عديدة. فرغم أن هذه العادة تبدو غير ضارة، إلا أنها قد تعيق امتصاص العناصر الغذائية وسلاسة عملية الهضم. ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم الراحة وانخفاض مستويات الطاقة.

يحتوي الشاي على مركبات مثل التانينات والبوليفينولات التي ترتبط بالحديد الموجود في الطعام. وتزداد هذه المشكلة سوءا بعد تناول وجبات غنية بالحديد النباتي، كالخضراوات الورقية والعدس والبقوليات.

وتشير الدراسات إلى أن شرب الشاي مباشرة بعد الأكل قد يقلل بشكل ملحوظ من امتصاص الحديد، مما يزيد من خطر الشعور بالتعب وفقر الدم.

كما تتأثر صحة الجهاز الهضمي سلبا بهذه العادة. فشرب الشاي مباشرة بعد الوجبات قد يبطئ عمل الإنزيمات الهاضمة المسؤولة عن هضم الطعام بكفاءة.

هذا التأخير قد يسبب الانتفاخ، والشعور بالثقل، والغازات، وشعورا عاما بعدم الراحة، مما يؤثر على الإنتاجية اليومية.

يشير الخبراء أيضا إلى المشاكل المتعلقة بالحموضة. فالكافيين والتانينات الموجودة في الشاي العادي قد تحفز إفراز المزيد من حمض المعدة. بالنسبة للأشخاص المعرضين لحموضة المعدة أو حرقة المعدة، قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأعراض وتكرار اضطرابات الجهاز الهضمي.

