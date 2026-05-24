أعراض ضربة الشمس ليست واضحة دائما، فعلى عكس الاعتقاد الشائع، لا تبدأ دائما بتعرق غزير، وفي كثير من الحالات، قد تكون علامات التحذير التي يرسلها الجسم خفية أو غير معتادة أو غير مرتبطة بالحرارة، مما قد يؤدي إلى تأخر العلاج.

لذا، من المهم معرفة الأعراض الخفية لضربة الشمس خلال الطقس الحار، وفقا لما كشفه موقع "تايمز ناو نيوز".

ما هي ضربة الشمس؟

تعد ضربة الشمس أخطر أنواع الأمراض المرتبطة بالحرارة، والتي تحدث عندما يفقد الجسم قدرته على تنظيم درجة حرارته، مما يؤدي إلى ارتفاعها بسرعة، وغالبا ما تتجاوز 40 درجة مئوية.

وبدون علاج فوري، قد تلحق ضربة الشمس الضرر بالدماغ والقلب والكليتين والعضلات.

وتعتبر ضربة الشمس حالة طبية طارئة ويمكن أن تصبح مهددة للحياة في غضون دقائق، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

أعراض غريبة لضربة الشمس يتجاهلها معظم الأشخاص

الارتباك

قد يشعر المريض فجأة بالتشوش الذهني أو الغضب الشديد أو النسيان أو عدم القدرة على التركيز.

حيث إن الدماغ شديد الحساسية لارتفاع درجة الحرارة، مما يجعل التشوش الذهني أحد أولى العلامات التحذيرية.

الغثيان والقيء

يمكن أن تؤثر ضربة الشمس على الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الغثيان أو تقلصات المعدة أو القيء.

لكن يخلط الكثير من الناس بين هذه الأعراض والتسمم الغذائي أو الحموضة.

القشعريرة رغم الحرارة الشديدة

يبلغ بعض المرضى عن شعورهم بالبرد أو ظهور قشعريرة على جلدهم حتى في درجات الحرارة المرتفعة، وهذا يحدث لأن نظام تنظيم درجة حرارة الجسم يبدأ في التعطل.

تسارع ضربات القلب

هو عرض آخر يتم تجاهله، فبينما يكافح الجسم لتبريد نفسه يبذل القلب جهدا أكبر للحفاظ على تدفق الدم.

الصداع والدوار

قد يشير الصداع المستمر أو الدوار أو صعوبة التوازن إلى ارتفاع خطير في درجة حرارة الجسم، لذا فإن تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى تفاقم الحالة بسرعة.

صعوبة في التنفس

لا ينبغي أبدا تجاهل ضيق التنفس أو سرعة التنفس أثناء موجة الحر، خاصة إذا كان مصحوبا بضعف أو تشوش.

التوقف عن التعرق

في كثير من الحالات، قد لا يتعرق المصابون بضربة الشمس كثيرا أو حتى لا يتعرقون على الإطلاق، وقد يحدث هذا بسبب الجفاف.

لماذا يمكن أن تحدث ضربة الشمس في الأماكن المغلقة؟

الكثيرون يظنون خطأً أن ضربة الشمس تصيب فقط من هم في الهواء الطلق، إلا أن الغرف سيئة التهوية وقلة شرب الماء وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الرطوبة، كلها عوامل قد تؤدي إلى ضربة الشمس حتى داخل المنازل.

ويواجه كبار السن الذين يعيشون بمفردهم والأشخاص الذين لا يملكون تكييف والذين ينامون في غرف حارة، مخاطر عالية بشكل خاص خلال موجات الحر الطويلة.

ماذا تفعل إذا كنت تشك في إصابتك بضربة شمس؟

الانتقال إلى منطقة باردة أو بعيدة عن أشعة الشمس.

تناول كوب من الماء البارد.

استخدام قطع قماش مبللة أو مراوح أو أكياس ثلج لخفض درجة حرارة الجسم.

طلب المساعدة الطبية الطارئة فورا في حالة حدوث تشوش ذهني أو صعوبة في التنفس أو فقدان للوعي.

كيف يمكن الوقاية من ضربة الشمس؟

الحفاظ على رطوبة الجسم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة بعد الظهر، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة.