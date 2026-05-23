10 عادات صباحية تمنحك طاقة خلال العيد

كتب : نرمين ضيف الله

05:15 ص 23/05/2026

المشي

أيام العيد مليئة بالنشاط الاجتماعي والاحتفالات، ما قد يرهق الجسم سريعًا إذا لم تبدأ يومك بالطريقة الصحيحة.

تبني عادات صباحية صحية يعزز الطاقة، يزيد التركيز، ويحافظ على النشاط طوال اليوم من خلال خطوات بسيطة يمكن للجميع دمجها في روتينهم الصباحي، ستشعر بالانتعاش والنشاط لتستمتع بأجواء العيد دون تعب أو خمول.


10 عادات صباحية تمنحك طاقة خلال العيد وفق "ويب ميد" الطبي.

شرب كوب ماء عند الاستيقاظ:

ينشط الدورة الدموية ويعوض فقدان السوائل أثناء النوم.

تمارين الإطالة أو الحركة الخفيفة:

تهيئ الجسم للنشاط وتزيد من تدفق الدم إلى العضلات.

تناول فطور متوازن:

يشمل البروتينات، الحبوب الكاملة، والفواكه لتزويد الجسم بالطاقة المستمرة.

التعرض لأشعة الشمس الصباحية:

يعزز إفراز فيتامين D ويحسن المزاج والطاقة.

تنفس عميق أو تأمل قصير:

يقلل التوتر ويزيد التركيز ويجهز العقل لليوم.

الابتعاد عن الهاتف مباشرة بعد الاستيقاظ:

يمنع الشعور بالإرهاق النفسي ويعزز التحكم باليوم.

تناول مشروب دافئ صحي:

مثل الشاي الأخضر أو الأعشاب، لدعم الهضم والطاقة.

التحرك أو المشي قليلًا:

يحفز عملية الأيض ويزيد اليقظة.

تحديد أولويات اليوم:

يساعد على تنظيم الوقت ويقلل التوتر ويزيد الإنتاجية.

الاستماع لموسيقى مبهجة:

تنشط الدماغ وتحسن المزاج وتزيد من الحيوية.

