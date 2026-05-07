إعلان

هل تخشى الحقن التقليدية؟.. روسيا تطور لاصقات ذكية بديلة لها

كتب : آلاء نبيل أحمد

05:00 ص 07/05/2026 تعديل في 12:06 م

لاصقات ذكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توصل علماء روس إلى تقدم طبي جديد من خلال تطوير لاصقات ذكية باستخدام تقنيات النانو، تهدف إلى تحسين فعالية توصيل الأدوية عبر الجلد بطريقة أكثر دقة وكفاءة، نقلًا عما ذكره موقع "dzen.ru".

كيف تعمل اللصقات الذكية؟

وتعتمد هذه اللاصقات فائقة النحافة على إبر دقيقة غير مؤلمة، تقوم بإيصال الدواء تدريجيًا إلى المنطقة المستهدفة مباشرة، مع إمكانية التحكم في الجرعة وتوقيت إطلاق الدواء، مما يجعل العلاج أكثر دقة وفعالية.

هل يمكن أن تسبب هذه التقنية الألم؟

وتتميز هذه الرقع بكونها غير مؤلمة عند الاستخدام، حيث صُممت بإبر مجهرية دقيقة لا تسبب الإحساس بالوخز التقليدي المرتبط بالحقن.

كيف تطورت تقنيات توصيل الدواء عبر الجلد سابقًا؟

في السابق، اعتمد الأطباء على ضمادات مسكنة طويلة المفعول مثل لاصقات الفنتانيل المستخدمة لمرضى الأورام، والتي كانت توفر تأثيرًا يمتد من 12 إلى 24 ساعة، لكنها واجهت تحديات تتعلق بقدرة الجلد المحدودة على امتصاص الأدوية.

ما المشكلة التي واجهت العلماء في توصيل الدواء؟

تمثلت المشكلة الرئيسية في صعوبة اختراق الجلد السليم للأدوية، مما جعل توصيل الجرعات المناسبة في الوقت المطلوب أمرًا معقدًا ويحتاج إلى حلول تقنية متقدمة.

كيف تم حل مشكلة ضعف امتصاص الجلد للأدوية؟

توصل الباحثون إلى استخدام التيارات الجلفانية، التي تساعد على زيادة الدورة الدموية واللمفاوية في منطقة التطبيق، وتعزز امتصاص الأنسجة للأدوية، كما تحفّز عمليات التمثيل الغذائي وتجديد الأنسجة.

ما دور التكنولوجيا الدقيقة في هذه اللاصقات؟

تعمل اللاصقات المزودة بآليات مجهرية مشحونة بتيار جلفاني على تسريع عملية توصيل الدواء، وتحسين استجابة الأنسجة، بالإضافة إلى دعم تجديد النسيج الضام بشكل أسرع.

ما هي الاستخدامات المستقبلية المحتملة لهذه التقنية؟

يُتوقع أن تُستخدم هذه اللاصقات مستقبلًا في علاج طويل المفعول لحالات مثل الأورام وأمراض الغدد الصماء، بما في ذلك توصيل الأنسولين لمرضى السكري، مع استمرار التجارب لتطوير استخدامها في العلاج عبر الجلد بشكل أوسع.

اقرأ أيضا:

"التطعيم مش رفاهية".. خبير أمصال يُفند أشهر خرافات اللقاحات ويكشف الفرق بين المصل واللقاح

هل تناول الفواكه والخضراوات يسبب سرطان الرئة؟

بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟


الأدوية الحقن روسيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استشهاد نجل رئيس "حماس" خليل الحية متأثرًا بإصابته في غارة إسرائيلية على
شئون عربية و دولية

استشهاد نجل رئيس "حماس" خليل الحية متأثرًا بإصابته في غارة إسرائيلية على
4 نجمات أثرن الجدل في جنازة هاني شاكر بالشيخ زايد- صور
زووم

4 نجمات أثرن الجدل في جنازة هاني شاكر بالشيخ زايد- صور

الإعلامي بيتر جرينبرج: استغرقنا عامًا كاملًا لإنتاج فيلم "Hidden in Egypt"
أخبار مصر

الإعلامي بيتر جرينبرج: استغرقنا عامًا كاملًا لإنتاج فيلم "Hidden in Egypt"
استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس مع تركيز الأسواق على اتفاق بين أمريكا
اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس مع تركيز الأسواق على اتفاق بين أمريكا
مبلغ ضخم.. ماذا يحتاج الزمالك لرفع إيقاف القيد عن الفريق؟
رياضة محلية

مبلغ ضخم.. ماذا يحتاج الزمالك لرفع إيقاف القيد عن الفريق؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا